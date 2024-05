Od kilku dni na jaw wychodzą kolejne nagrania ze spotkań polityków związanych ze Zbigniewem Ziobrą i Funduszem Sprawiedliwości. Tym razem światło dzienne ujrzało nagranie dotyczące rozdysponowania pieniędzy z funduszu, a także zatrudnienia żon polityków w fundacjach z niego finansowanych.

Dariusz Matecki "największym problemem" nowych "taśm ziobrystów" Fot. Filip Naumienko/REPORTER

Tym razem na łamach TVN24 ujawniono zapisy nagrania ze spotkania Suwerennej Polski, do którego miało dojść w 2022 roku. Jak podkreśla portal już wtedy politycy wiedzieli, że kiedy wyjdzie na jaw, w jaki sposób były przydzielane środki z Funduszu Sprawiedliwości, mogą mieć kłopoty.

Spotkanie dotyczyło tego, jak wytłumaczyć się z powiązań polityków Suwerennej Polski ze stowarzyszeniami Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia (dziś Przyjaciół Mediów). Obie były finansowane z Funduszu Sprawiedliwości. Powiązania z nimi mają przede wszystkim Dariusz Matecki i Mateusz Wagemann.

Miliony z Funduszu Sprawiedliwości na stowarzyszenia Fidei Defensor i Przyjaciele Zdrowia

Jak podaje TVN24, Fidei Defensor miało w latach 2020-2025 otrzymać na przeciwdziałanie przestępczości 12 mln zł. Otrzymało 9,2 mln, ponieważ od stycznia wypłata środków została wstrzymana. Przyjaciele Zdrowia otrzymali natomiast 7,7 mln zł, a pieniądze zostały przyznane w momencie, kiedy prezesem tej organizacji był Mateusz Wagmann.

W spotkaniu udział wzięli Dariusz Matecki – poseł Suwerennej Polski, a wcześniej radny Szczecina i przewodniczący Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim, Tomasz Mraz – dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski – były wiceminister i pełnomocnik Ziobry ds. Funduszu Sprawiedliwości, Mateusz Wagemann – były wicewojewoda zachodniopomorski i polityk Suwerennej Polski.

Na nagraniu pojawia się m.in. rozmowa o "nowym strażakowym" na zakup nieruchomości, na których zależy Mateckiemu. Romanowski odpowiada, że do rozdania będzie 15 mln zł.

W pewnym momencie pada również pytanie o ewentualne zaangażowanie żon w działalność stowarzyszeń finansowanych z funduszu. – To wygląda bardzo słabo, panowie, mówię szczerze, nie. (...) I tak będzie awantura, ale zupełnie inna awantura jest, jak się zacznie, a to już będzie przeszłością – stwierdził Romanowski.

Szczecinskie24 serwisem istniejącym dzięki Funduszowi Sprawiedliwości

Podczas spotkania padły również pytania o to, że w serwisie Szczecinskie24, który działa w ramach stowarzyszenia Przyjaciele Zdrowia, mogą pojawiać się reklamy komercyjne. Wcześniej były tam jedynie te opłacone przez Fundusz Sprawiedliwości.

Wątpliwości budzi również tematyka serwisu. Ten powstał w celu prowadzenia "działań informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości". W dużym stopniu zajmował się natomiast promowaniem Dariusza Mateckiego, a także partii Zbigniewa Ziobry, choć Matecki i Wagemann zaprzeczają, że mają z nim jakiekolwiek powiązania.

– Moim zdaniem dobre jest to, że my cały czas mówimy, że tam są tylko i wyłącznie reklamy funduszu, że cały serwis zbudowany pod to, żeby reklamować fundusz. A to, co będzie już po zakończeniu projektu, to już tam no rybka – wspomniał Matecki. – Lekko nie będzie, dwa tygodnie trzepania, jakieś Jadczaki, jakieś "Oko.pressy" i tak dalej – dodał dalej w odniesieniu do ewentualnego tłumaczenia, dlaczego w serwisie nie ma reklam komercyjnych.

Ostateczna konkluzja spotkania jest taka, że podczas komisji śledczej najtrudniej będzie wyjaśnić powiązania towarzysko-rodzinne Dariusza Mateckiego z finansowanymi przez Fundusz Sprawiedliwości stowarzyszeniami.

"Taśmy ziobrystów" ujawnione po raz kolejny

Autorem tzw. taśm ziobrystów jest Tomasz Mraz główny świadek w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Nagrywał on szefostwo resortu przez blisko dwa lata. W rękach służb ma być ok. 50 godzin nagrań.

Jedna z ujawnionych już taśm miała dotyczyć m.in. organizacji koncertu Roksany Węgiel. Pomysł zakładał, że w wydarzeniu oprócz młodej gwiazdy weźmie udział również chór Sound'n'Grace, a w spotkaniu oprócz Mraza brał również zakonnik reprezentujący ojca Tadeusza Rydzyka.