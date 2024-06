Rafał Trzaskowski jest bezapelacyjnym liderem sondaży poparcia. Teraz zbadano, jak prezydent Warszawy poradziłby sobie w II turze wyborów prezydenckich. Jego główny kontrkandydat, Mateusz Morawiecki nie zdobyłby nawet 40 proc. poparcia. Szans nie miałby też Szymon Hołownia.

Sondaż. Trzaskowski deklasuje rywali. Morawiecki bez szans na prezydenturę. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kaczyński ma niemały problem. Wybory prezydenckie to bowiem ostatnia okazja dla Prawa i Sprawiedliwości, by przełamać impas związany z utratą społecznego poparcia.

Koalicja Obywatelska już szykuje się do zmiany warty na Krakowskim Przedmieściu. We wszystkich publikowanych sondażach to Rafał Trzaskowski jest liderem opinii publicznej. W ostatnich tygodniach osłabiła się też pozycja Szymona Hołowni, co de facto toruje Donaldowi Tuskowi drogę do kolejnego wyborczego zwycięstwa.

Sondaż. Trzaskowski deklasuje rywali. Morawiecki bez szans na prezydenturę

Na ten moment nie ma wątpliwości, że w II turze znajdzie się kandydat Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie brzmi, jak wtedy mogą rozłożyć się głosy Polaków?

Instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu" zrealizował sondaż, w którym zapytał uprawnionych do głosowania, komu przekazaliby swoje poparcie już w II turze wyborów prezydenckich.

Pracownia uwzględniła trzy scenariusze. W pierwszym Rafał Trzaskowski mierzy się z Mateuszem Morawieckim. W drugim to Szymon Hołownia walczy z byłym premierem. W trzecim wariancie Hołownia staje w szranki z Trzaskowskim.

W każdym z tych scenariuszy to prezydent Warszawy bezapelacyjnie wygrywa wyścig do Pałacu Prezydenckiego.

W wariancie Trzaskowski-Morawiecki kandydat PiS może liczyć tylko na 38 proc. głosów. Polityka PO poparłoby bowiem aż 62 proc. badanych.

Quiz: Kto to powiedział - Kaczyński czy Tusk?

Były premier nie ma także szans w starciu z marszałkiem Sejmu. Szymona Hołownię wybrałoby bowiem 62 proc. ankietowanych. Morawieckiego poparłoby zaś 38 proc. badanych.

W przypadku wejścia lidera Trzeciej Drogi do II tury razem z Trzaskowskim, to Trzaskowski wygra walkę o prezydenturę. Prezydenta Warszawy na karcie wyborczej skreśliłoby bowiem aż 67 proc. wyborców. Hołownia dostałby zaledwie 33 proc. głosów.

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Morawiecki ma konkurencję

Jak pisaliśmy w naTemat, pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przedstawiła ankietowanym 10 nazwisk polityków związanych z obozem Jarosława Kaczyńskiego. Zapytali, kto z nich byłby najlepszym kandydatem na prezydenta.

Wśród wyborców prawicy (PiS i Konfederacja) największym uznaniem cieszy się Mateusz Morawiecki. Na byłego premiera wskazało aż 38 procent ankietowanych z tej grupy. Za jego plecami uplasował się minister obrony narodowej w rządzie Morawieckiego Mariusz Błaszczak z poparciem na poziomie 21 procent. Podium zamyka były minister edukacji Przemysław Czarnek (13 proc.).

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Małgorzata Witek, marszałkini Sejmu poprzedniej kadencji (11 proc.) oraz Beata Szydło, która była premierem w latach 2015-17 (7 proc.).

Spośród "młodych obiecujących" zdecydowanie najlepiej wypadł Kacper Płażyński (6 procent). Tobiasz Bocheński, były wojewoda łódzki i mazowiecki, a także niedawny kandydat w wyborach prezydenckich w Warszawie, otrzymał zaledwie 1 procent wskazań.