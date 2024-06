Polska szykuje się na akcje sabotażowe rosyjskiego GRU. Jerzy Dziewulski ocenia skalę zagrożenia. Fot. Bartosz KRUPA / East News; Wojciech Strozyk / REPORTER

Tegoroczne wakacje w Polsce rozpoczynają się inaczej niż zwykle – od ostrzeżenia przed możliwym atakiem rosyjskich sabotażystów nad Wisłą.

Jak poinformował w czwartkowy poranek Krzysztof Gawkowski, od dłuższego czasu polskie systemy miały odnotowywać różnego rodzaju uderzenia ze strony białoruskiej i rosyjskiej, a teraz okazało się, że to wszystko skoordynowana akcja GRU. Pod tym skrótem kryje się Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Mowa o następcach KGB.

Ludzie admirała Igora Kostiukowa zadania dotyczące Polski mieli rozdzielić na dwie grupy. Jedna ma odpowiadać za akcje dezinformacyjne, a druga podejmować próby paraliżu "jakiejś infrastruktury krytycznej w miesiącach wakacyjnych".

– Realne są wszystkie scenariusze, w których można przejąć, czy zhakować wszystkie systemy informatyczne. Także te dotyczące infrastruktury krytycznej. Mamy taką wiedzę, że Rosjanie próbowali tego w ostatnim półroczu – ujawnił wicepremier i minister cyfryzacji na antenie TVN24.

– To rzeczywiste zagrożenie, które widzimy, że coraz bardziej nie jest zimną, a ciepłą wojną, czyli rozpoczęciem takiego ataku, który będzie coś paraliżował – podkreślił wicepremier Gawkowski.

Na fakt, iż zagrożenie nie jest tylko wirtualne w rozmowie z naTemat.pl wskazuje także Jerzy Dziewulski – współtwórca pierwszych polskich oddziałów zajmujących się zwalczaniem zagrożenia terrorystycznego i były doradca prezydenta RP ds. bezpieczeństwa.

– Naprawdę powinniśmy spodziewać się wszystkiego. To nie jest kwestia specjalizacji Rosjan w danej dziedzinie, a po prostu możliwości, jakie mogą otrzymać. Jeśli gdzieś pojawi się szansa przeprowadzenia ataku na dany system, strukturę czy obiekt, GRU to wykorzysta – ocenia nasz rozmówca.

Jak wskazuje Dziewulski, przed polskimi służbami – zarówno tymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, jak i na ulicach – staje wielkie wyzwanie. Polega ono na tym, aby w systemie bezpieczeństwa zminimalizować liczbę słabych punktów. Najlepiej do zera.

To nie jest tak, że w GRU stawiają sobie za cel jeden rodzaj infrastruktury. Każda organizacja terrorystyczna – a do takich należy zaliczyć dziś służby rosyjskie – planuje dokonanie ataku na zasadzie "najmniejsze skutki własne, największe zewnętrzne". Co to znaczy? Najwięcej chaosu, efektu medialnego i największy skutek gospodarczy.

Jerzy Dziewulski

o zagrożeniu atakami GRU w Polsce