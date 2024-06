Polska meczem z Francją zakończyła udział w Euro 2024. Z pewnością były to dla nas przegrane mistrzostwa, ale nawet niektórzy z naszych piłkarzy mogą wrócić z nich z podniesioną głową. Dumny ze swojego występu może być Kacper Urbański.

Kacper Urbański największym wygranym Euro 2024 w reprezentacji Polski Fot. IMAGO/Imago Sport and News/East News

Patrząc na to, co Kacper Urbański wyczyniał w meczu z Holandią czy Francją, może było się zastanawiać, ile lat doświadczenia ma za sobą, żeby walczyć jeden na jednego z francuskimi obrońcami.

Zaskoczeniem może być fakt, że polski pomocnik dopiero 7 września skończy 20 lat. Jednak po Euro 2024 już na stałe powinien mieć zapewnione miejsce w polskiej kadrze.

Kim jest Kacper Urbański? Piłkarz z Gdańska może podbić Serię A

Kacper Urbański urodził się 7 września 2004 roku w Gdańsku. Karierę piłkarską zaczynał w młodzieżowej drużynie Lechii Gdańsk. Jego potencjał bardzo szybko dostrzegli szkoleniowcy reprezentacji Polski.

Urbański występował w narodowej drużynie do lat 16, 18, 19, 20 i 21. W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował 7 czerwca w meczu przeciwko Ukrainie. Na boisko nie wyszedł w pierwszym składzie, ale już w 5. minucie zastąpił kontuzjowanego Arkadiusza Milika i aż do 61. minuty, kiedy to zszedł z boiska, spisywał się świetnie.

Formą błysnął również na Euro 2024. Do spółki z Nicolą Zalewskim był jednym z liderów naszej reprezentacji w spotkaniu z Holandią. To dzięki nim nasza drużyna stale zagrażała bramce rywala. Podobnie było również w spotkaniu z Francuzami.

Kacper Urbański z piłką na wysokim poziomie ma już doświadczenie

Gra na najwyższym poziomie nie jest niczym nowych dla Urbańskiego. Od sezonu 2021/22 zdobywa doświadczenie w barwach włoskiego klubu FC Bologna. Debiutował w drużynie młodzieżowej, ale obecnie coraz częściej przebija się do seniorskiego składu.

Tylko w tym sezonie Serie A zagrał w 22 spotkaniach, spędzając na boisku łącznie 920 minut. Na razie nie błysnął statystykami. Debiutanckie trafienie jest dopiero przed nim, ale w maju w meczu z Juventusem Turyn popisał się pierwszą asystą. Tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3.

Kacper Urbański będzie nowym Robertem Lewandowskim? Wielu ma na to nadzieję

Od momentu, kiedy Kacper Urbański pojawił się w reprezentacji Polski, wiele osób śledzi jego poczynania z o wiele większym zainteresowaniem. Piłkarz zachwyca odwagą i pewnością siebie, a także kreatywnością i chęcią do walki, której naszym reprezentantom często brakowało.

W związku z tym zaczęły pojawiać się głosy, że może on zrobić karierę na miarę Roberta Lewandowskiego. Czy tak się stanie? Na to na pewno trzeba będzie jednak zaczekać. Młody zawodnik musi spędzać coraz więcej czasu na boisku, a także zdobywać doświadczenie na najważniejszych imprezach.

W przyszłym sezonie będzie miał na to szanse. Jego FC Bologna zagra bowiem w Lidze Mistrzów. Lepszej okazji do zdobywania doświadczenia i podnoszenia swoich kwalifikacji młody piłkarz nie mógł sobie wyobrazić. Jego kontrakt z włoskim klubem będzie obowiązywał do 2025 roku.