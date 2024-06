Jeśli nie będzie niespodzianek, już w ćwierćfinałach Euro 2024 dostaniemy wielkie hity: Niemcy – Hiszpania i Francja – Portugalia. A może też: Włochy – Anglia, czyli powtórkę z finału poprzedniego Euro.

Niemieccy piłkarze w dwóch pierwszych meczach grupowych wypadli bardzo dobrze. W trzecim, ze Szwajcarią, remis 1:1 uzyskali w doliczonym czasie gry. Fot. JAVIER SORIANO/AFP/East News

Portugalia w eliminacjach do Euro wygrała 10 z 10 meczów, strzeliła 36 goli, a straciła tylko dwa. Euro rozpoczęła od dwóch zwycięstw – mało przekonującego z Czechami (2:1) oraz z Turcją (3:0). Takiego rywala może mieć Francja już w ćwierćfinale imprezy – ponieważ nie wygrała z Polską.

Był remis 1:1, Francuzi w grupie D zostali wyprzedzeni przez Austriaków.

Niemcy – Hiszpania i inne hity fazy pucharowej Euro 2024

W 1/8 finału Francuzi zagrają z ekipą, która zajmie drugie miejsce w grupie E (po trzy punkty na razie mają tam Rumunia, Belgia, Słowacja i Ukraina). Portugalczycy zmierzą się z jedną z drużyn, która awans uzyska z trzeciego miejsca.

W ćwierćfinale może też dojść do wielkiego hitu Niemcy – Hiszpania. Jeśli Niemcy pokonają w 1/8 finału Danię, a Hiszpanie jedną z ekip z trzeciego miejsca.

Będzie to – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami – wielki sprawdzian dla gospodarzy imprezy. Hiszpanie w fazie grupowej grali wybornie. Najpierw pokonali Chorwację 3:0 (taki wynik był już po pierwszej połowie), następnie wygrali z Włochami 1:0 (skromne zwycięstwo nie oddaje wielkiej przewagi, jaką mieli), i w ostatnim meczu, już rezerwowym składem, pokonali bezproblemowo Albanię 1:0.

Niemcy w fazie grupowej nie wypadli tak jednoznacznie. Pokonali Szkocję 5:1, a Węgry – 2:0, ale w starciu ze Szwajcarią remis wyszarpali dopiero w doliczonym czasie gry. Nie wiemy więc, jak mocni są, bo też niełatwo ocenić, jak silna jest Szwajcaria. Hiszpanie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przewidywaniami, na pewno dadzą nam odpowiedź dotyczącą Niemców. Ich ewentualne starcie wypada 5 lipca.

Co więcej, drabinka tak się ułożyła, że zwycięzcy potencjalnych ćwierćfinałów Niemcy – Hiszpania oraz Francja – Portugalia zmierzą się ze sobą w półfinale.

Euro 2024. Powtórka poprzedniego finału już w ćwierćfinale?

Spójrzmy teraz na "dolną" połowę drabinki.

W 1/8 finału zmierzą się np. Szwajcarzy z Włochami, a zwycięzca tego meczu w ćwierćfinale może zagrać z Anglią. Mecz Włochy – Anglia byłby powtórka finału poprzedniej edycji Euro, Włosi wygrali wtedy w rzutach karnych.

Trudno jednak ocenić, czy obrońcy tytułu wygrają ze Szwajcarami, którzy tak mocno postraszyli Niemców. Anglicy w 1/8 finału zmierzą się z jedną z drużyn z trzeciego miejsca.

Austriacy, zwycięzcy "polskiej" grupy D, w 1/8 finału zagrają z tą drużyną, która zajmie drugie miejsce w grupie F – wszystko wskazuje na to, że będą to Czesi albo Turcy. W ćwierćfinale Austria może zagrać ze zwycięzcą grupy E – może to być Belgia.

Faza grupowa kończy się dzisiaj, poznamy ostatecznie rozstrzygnięcia E i F. Faza pucharowa zacznie się w sobotę. Odbędą się dwa mecze – o 18 Szwajcarzy zagrają z Włochami, a o 21 rozpocznie się starcie Niemców z Duńczykami.

