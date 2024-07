O taką premię grają Anglicy w finale Euro 2024. Morawiecki tyle miał dawać za samo wyjście z grupy

Marek Deryło

B rytyjskie media ujawniły, że jeśli w niedzielę reprezentacja Anglii pokona Hiszpanię w finale Euro, otrzyma od tamtejszej federacji piłkarskiej 10 mln funtów do podziału. Można przyjąć, że 10 mln funtów to ok. 50 mln złotych. Tyle premier Mateusz Morawiecki podobno obiecał piłkarzom przed mundialem w 2022 r. za wyjście z grupy. Z grupy, w której był Meksyk i Arabia Saudyjska.