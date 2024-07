U ważają się za nację piłkarską co najmniej tak samo potężną jak ta niemiecka, hiszpańska czy francuska. Ale ich wyniki na mundialach oraz mistrzostwach Europy wyglądają o wiele bardziej blado – tylko jedno złoto, wywalczone na MŚ w 1966 r. W niedzielę o godz. 21 Anglicy zagrają z Hiszpanami w finale Euro 2024, "futbol może w końcu wrócić do domu". Czyli tam, gdzie go wymyślono.





58 lat męki Anglików. Czy w niedzielę w Berlinie w końcu się zakończy?

Marek Deryło

