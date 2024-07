Dworczyk też może stracić immunitet. Poseł KO mówi nam, co dalej z rozliczeniem PiS

Europoseł PiS Michał Dworczyk może wkrótce stracić immunitet, o czym w środę poinformował szef MS Adam Bodnar. Zdaniem prokuratury Dworczyk utrudniał śledztwo, które dotyczy tzw. afery mailowej. Taki obrót sprawy cieszy przedstawicieli KO. – My z rozliczeniem PiS-u naprawdę musimy się śpieszyć – powiedział naTemat.p przedstawiciel tej partii Witold Zembaczyński, zwracając uwagę, że trzeba cały czas pamiętać o ryzyku przedawnienia czynów polityków poprzedniej władzy.

Dworczyk może wkrótce stracić immunitet. Tak reagują na to w KO. Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER

W środę szef MS Adam Bodnar zapowiedział, że będzie wniosek o uchylenie immunitetu europosłowie PiS Michałowi Dworczykowi. – Immunitety polityków nie mogą oznaczać bezkarności osób, które łamały prawo. Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, prokuratura z determinacją będzie pracowała, by stanął przed obliczem niezawisłego sądu – powiedział mediom szef MS Adam Bodnar.

Michał Dworczyk może wkrótce stracić immunitet

I dalej poinformował: – W związku z tym na pewno kierowane będą kolejne wnioski o uchylenie immunitetu do Sejmu, ale także PE. Chciałbym poinformować, ze jeden z takich wniosków, który zostanie skierowany w najbliższym czasie, będzie dotyczył posła Dworczyka.

Minister sprawiedliwości wyjaśnił jednocześnie, że "to jest wniosek związany z manipulacją jego skrzynką e-mailową". – Ten wniosek został już skierowany do Sejmu, ale ze względu na to, że poseł Dworczyk został w międzyczasie wybrany do Parlamentu Europejskiego, to sprawą będzie musiała zająć się odpowiednia komisja regulaminowa PE, a później sam PE – tłumaczył.

Co ważne, wycieki ze skrzynki Michała Dworczyka ucięły jego szansę na większą polityczną karierę. Po latach wciąż jednak nie wiadomo, kto stoi za kryzysem wizerunkowym prawej ręki Mateusza Morawieckiego.

O komentarz w sprawie tego wniosku poprosiliśmy Witolda Zembaczyńskiego, posła Koalicji Obywatelskiej oraz członka komisji śledczej ds. Pegasusa.

– Proces rozliczeń prominentnych działaczy PiS-u jest oczywiście poprzez sam fakt proceduralny wydłużony. I o to też chodziło Jarosławie Kaczyńskiemu, żeby ta ucieczka w immunitety dawała taki "list żelazny prezesa", takie koło ratunkowe braku odpowiedzialności za swe czyny – powiedział już na wstępie naTemat.pl Zembaczyński.

Zembaczyński: My z rozliczeniem PiS-u naprawdę musimy się śpieszyć

W ocenie polityka postępowanie w zakresie procedury ściągania immunitetów nie powinno być uzależnione od sezonu politycznego, a od ryzyka przedawnienia czynów. – My z rozliczeniem PiS-u naprawdę musimy się śpieszyć, dlatego że poprzez perspektywę ośmiu lat ich rządów i szeregu nieprawidłowości wiele czynów może się przedawnić – wskazał. Jak podkreślił, sytuacja, która jest chwilowo wokół Romanowskiego, nie powinna być w żaden sposób efektem mrożącym w stosunku do innych postępowań i spraw.

Zembaczyński wskazał też kolejnych polityków z obozu poprzedniej władzy, którzy powinni stracić immunitet.

– Uważam, że w sposób oczywisty i niezbędny w oparciu o prowadzone postępowania, osobą, która bezwzględnie powinna być pozbawiona immunitetu, powinien być Zbigniew Ziobro – powiedział nam polityk KO, dodając, że "to jest jego odpowiedzialność za kierowanie grupą przestępczą wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości, a były szef MS "był bezpośrednim dysponentem Funduszu Sprawiedliwości".

I kontynuował: – Zeznania pozyskane na Pegasusie (komisji-red.) wystarczająco go obciążają, żeby immunitet mu ściągnąć. To, że się to nie dzieje w tej chwili, to wynika wyłącznie z zawirowań wokół, jak podejrzewam, sprawy Romanowskiego.

Poseł KO uważa, że pomysł z aresztowaniem Romanowskiego miał między innymi polegać na tym, żeby w końcu były zastępca Ziobry przyjął skruszoną postawę i zaczął po prostu mówić, jak było, w tym osadził w osi odpowiedzialności swojego ówczesnego szefa Zbigniewa Ziobro.

Zembaczyński: Proces rozliczeń będzie trwał bardzo długo

– To się jeszcze chwilowo nie wydarzyło. Poczekajmy na rozpatrzenie zażalenia prokuratury przez sąd, a potem na kolejne ruchy (w tej sprawie-red.) – stwierdził.

Zembaczyński jest przekonany, że ten proces rozliczeń będzie trwał bardzo długo. – Cała energia wkładana przez przeciwników niezależnej prokuratury i nas jako osób, które stoją za rozliczeniami, jest przez PiS używana do tego, żeby budować fałszywe narracje – przekonywał poseł KO, podkreślając, że "oni to zawsze czynią".

– Każda narracja PiS, w tym wokół komisji śledczych, wokół zatrzymań, wokół zdjęcia immunitetów jest fałszywą narracją. Niestety, oni dalej korzystając z gigantycznych zasobów zgromadzonych przez osiem lat rządów i potrafią skutecznie tę narrację rozsiewać w mediach i społeczeństwie – podsumował.

Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że Zbigniew Konwiński poinformował w środę w serwisie X, że obecnie prokuratura prowadzi 20 spraw przeciwko politykom PiS. "Od Willi plus po nadużycia w Orlenie. Są w nie zamieszani czołowi politycy tej partii. Warto to wiedzieć" – wyliczył przewodniczący KP KO.