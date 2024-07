Wizz Air kontynuuje swoją wielką ofensywę. Już po raz kolejny w ciągu miesiąca informuje o otwarciu nowych tras z Polski. Tym razem szczególnie zadowoleni będą podróżni z Krakowa.

Wizz Air z nowymi trasami z Polski. Jedna może być przełomem Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Wielu polskich turystów śledzi z nieukrywanym zapałem nowości w siatkach połączeń tanich przewoźników. W ostatnich dniach rozpieszcza ich zwłaszcza Wizz Air. Po lecie, które niczym nie zachwyciło w ich wykonaniu, jesień prezentuje się wyjątkowo interesująco.

Wizz Air otwiera nowe trasy z Krakowa. Na celowniku Rumunia

Każda nowa trasa oznacza również nowe możliwości. W czwartek 18 lipca Wizz Air zapowiedział nie jedną, a aż trzy nowe trasy. Wszystkie będą dostępne z drugiego co do wielkości lotniska w Polsce, czyli z portu w Krakowie.

Jak przypomina Wizz Air, od 2019 roku, kiedy przewoźnik pojawił się w stolicy Małopolski, obsłużył już ponad 5 mln pasażerów. Niebawem liczba ta będzie rosła jeszcze szybciej. A to za sprawą nowych tras do Bolonii we Włoszech, włoskiej Walencji i rumuńskiego Bukaresztu.

Na pierwszej z wyżej wymienionych tras Wizz Air będzie latał aż cztery razy w tygodniu – w każdy poniedziałek, środę, piątek i niedzielę, a ceny biletów będą zaczynały się od 89 zł. Pierwszy samolot do Bolonii wystartuje już 27 października.

Do Walencji Wizz Air chce latać z Krakowa od 28 października trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki. Ceny biletów mają zaczynać się od 159 zł.

Tego samego dnia co połączenie do Hiszpanii zadebiutuje trasa do Bukaresztu. I to właśnie ona wydaje się być najciekawszą z nowych propozycji przewoźnika z Węgier.

Wizz Air rzuca rękawicę PLL LOT. Tani przewoźnicy nie latali z Polski do Bukaresztu

Zgodnie z najnowszymi informacjami, loty do Bukaresztu mają odbywać się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) od 28 października. Ceny biletów będą zaczynały się już od 109 zł.

Dodajmy, że jest to obecnie jedyna oferta tanich linii lotniczych na trasie z Polski do Rumunii. Dotychczas można było się tam dostać jedynie podróżując na pokładzie PLL LOT z Warszawy, lub decydując się na lot z przesiadką.

– Z radością ogłaszamy trzy nowe trasy z lotniska Kraków Airport: do Bolonii, Bukaresztu i Walencji. W Wizz Air z zaangażowaniem zapewniamy naszym pasażerom szeroki wybór możliwości podróżowania w przystępnych cenach. Dzięki rozwijającej się siatce połączeń w Krakowie oferujemy pasażerom w Polsce jeszcze więcej opcji, aby odkrywać najbardziej fascynujące miejsca w Europie – podkreśliła Sasha Vislaus, managerka ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.

Rusz na niezwykłą podróż do Rumunii. Zamek Drakuli i dzika przyroda bliżej niż myślisz

Bukareszt może nie być najciekawszą atrakcją Rumunii. Miasto jest cały czas w budowie, rozwija się i potrzebuje jeszcze czasu, żeby stać się ciekawym punktem każdego wyjazdu.

Natomiast sama Rumunia może być hitem na miarę lotów do Gruzji. Sąsiad Węgrów może bowiem pochwalić się pięknymi górami, które nadal pozostają niezniszczone masową turystyką. To również świetna propozycja dla tych, którzy chcieliby na żywo zobaczyć niedźwiedzie. Te spotyka się tam w zasadzie przy każdej drodze w pobliżu lasów i gór.

Świetną opcją dla szukających wrażeń może być również wizyta w Transylwanii lub inaczej Siedmiogrodzie. To właśnie tam miała znajdować się siedziba hrabiego Drakuli, czyli Zamek Bran. Jest on oddalony o niespełna 200 km od Bukaresztu, dzięki czemu bez większych problemów dotrzecie tam wynajętym autem.

Jeżeli marzycie o tym, żeby spędzić tam np. Halloween, macie na to szansę. Loty w terminie 30 października-4 listopada można zarezerwować już za 540 zł w dwie strony. W tej cenie na pokład można zabrać jedynie bagaż podręczny.