Polakom na Krecie ziemia zatrzęsła się pod nogami. Straszny poranek

Klaudia Zawistowska

G reków i turystów wypoczywających na Krecie w niedzielę czekało gwałtowne przebudzenie. Ok. godziny 7:00 rano doszło tam do silnego trzęsienia ziemi. Wiele osób mogło to pobudzić bardziej niż poranna kawa.