J oe Biden rezygnuje ze startu, a darczyńcy już sygnalizują Kamali Harris, że jeśli zostanie kandydatką na prezydentkę USA, zaczną przekazywać jej duże środki na kampanię. Wszystko wskazuje na to, że kurek z kasą dla wiceprezydentki właśnie się odkręcił. Teraz pozostaje już tylko czekać na oficjalną nominację dla obecnej wiceprezydentki do wyścigu do Białego Domu.





Demokraci dostają skrzydeł. Odkręcił się kurek z kasą dla Kamali Harris

Alan Wysocki

