Dziś nie obejrzycie części obrad Sejmu. Chodzi o wniosek Szymona Hołowni

Kancelaria Sejmu wydała specjalny komunikat w związku z organizacją tajnego posiedzenia przy ul. Wiejskiej. W czasie gdy posłowie będą debatować o komisji ds. pedofilii, dziennikarze będą mieli zakaz wstępu do kluczowych budynków parlamentu. Zakaz obowiązuje od północy z 25 na 26 lipca do 15 minut po zakończeniu niejawnej części obrad.

Tajne posiedzenie Sejmu. Wydano specjalny komunikat. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News

Jeszcze w lutym przewodnicząca państwowej komisji ds. pedofilii, Karolina Bućko skierowała do marszałka Szymona Hołowni wniosek o odwołanie ze stanowisk członków komisji Barbary Chrobak i Elżbiety Elżanowskiej.

Urzędniczka argumentuje swoje stanowisko między innymi doniesieniami o mobbingu wobec pozostałych członków komisji oraz korzystania ze służbowych pojazdów w celach prywatnych.

Hołownia zwołał tajne posiedzenie Sejmu. Jest specjalny komunikat

Chrobak i Elżanowska zaprzeczają stawianym im zarzutom, jednak na sprawę inaczej patrzą parlamentarzyści. Podczas prac sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka 17 z 25 posłów poparło propozycję Bućko.

Jeszcze w kwietniu głos w tej sprawie zabrał Hołownia. – Przewodnicząca Karolina Bućko skierowała do mnie pismo, w sprawie tego, co się dzieje w komisji do spraw pedofilii. To budzi najwyższy niepokój. Nasi najmłodsi obywatele mają prawo czuć się w Polsce bezpiecznie – powiedział marszałek Sejmu w rozmowie z TVN24.

Teraz głos w tej sprawie będą musieli zabrać pozostali posłowie. Padł jednak wniosek, by obrady Sejmu w tym zakresie utajnić. Propozycja ta spotkała się z akceptacją obecnej koalicji rządzącej.

Na oficjalnej stronie Sejmu możemy znaleźć obszerny komunikat, w którym wydano szereg wytycznych dla dziennikarzy pracujących w gmachu przy ul. Wiejskiej. Jak czytamy, przebywanie w głównym gmachu parlamentu będzie niedozwolone.

To oznacza, że nie będzie możliwe przemieszczanie się między gabinetami wicemarszałków oraz marszałka Sejmu. Pracownicy mediów będą musieli także opuścić pomieszczenia położone na partnerze i wyższych piętrach gmachu parlamentu.

Ze sprzętu dziennikarskiego nie będzie można korzystać nawet w tzw. pokoju dziennikarskim.

To nie koniec. Reporterzy zostali zobowiązani do zabrania "wszelkich urządzeń służących do nadawania i odbierania sygnału, a także do rejestracji dźwięku lub obrazu". Konieczne będzie też odłączenie od zasilania urządzeń nadawczo-odbiorczych.

"Jednocześnie informujemy, że przygotowująca niejawne obrady Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska mogą podjąć dalsze, uzasadnione okolicznościami, decyzje służące zabezpieczeniu tajności obrad" – podsumowuje Kancelaria Sejmu.