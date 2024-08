Jak dojechać, czego nie można wnosić, gdzie zjeść? Oto praktyczny przewodnik przed koncertami Swift

Jeden za nami, dwa przed nami! Idziesz na koncert Taylor Swift w piątek lub sobotę i zastanawiasz się, jak dojechać na PGE Narodowy (i z niego wrócić), czy możesz wnieść butelkę z wodą i o której kończy się show? Wszystkie praktyczne informacje znajdziesz w naszym tekście. Witajcie na The Eras Tour!

Co trzeba wiedzieć przed koncertem Taylor Swift w Warszawie? Fot. Anita Walczewska/East News

Taylor Swift kontynuuje swoją trasę The Eras Tour w Europie. Po raz pierwszy zawitała do Polski w czwartek 1 sierpnia, a w ciągu trzech dni (gwiazda wystąpi jeszcze 2 i 3 sierpnia) na PGE Narodowym w Warszawie fani usłyszą największe hity amerykańskiej gwiazdy popu i miliarderki.

W stolicy zapanował prawdziwy szał, bo do miasta przyjechało tysiące Swifties (fanów Swift), nie tylko z Polski, ale również Europy i USA. Amerykanów, którzy nie dali rady w ubiegłym roku pójść na show gwiazdy w ich kraju, skusiła wizja Warszawy jako najtańszego miasta na trasie gwiazdy. Szczęśliwców, którzy zdążyli kupić bilety, nie odstraszyły nawet astronomiczne ceny wynajmu pokoju.

Co trzeba wiedzieć, zanim pojedziesz na PGE Narodowy w piątek i sobotę? Odpowiadamy na najważniejsze praktyczne i organizacyjne pytania (na podstawie oficjalnych informacji organizatora The Eras Tour w Polsce, czyli Alter Art). Szczegółowy informator został również wysłany mailem do każdego uczestnika koncertu. Przewodnik przygotowało też miasto Warszawa.

O której zaczyna się koncert Taylor Swift? A o której się kończy?

O godz. 14:00 na PGE Narodowym zostanie otwarta brama nr 4 dla posiadaczy biletów VIP 3 i VIP 5, a o 15:00 zostaną otwarte wszystkie bramy dla pozostałych fanów. Około godz. 18:15 na scenę wyjdzie support, czyli amerykański zespół Paramore, a koncert Swift rozpocznie się około 19:45. Godziny mogą jednak ulec zmianie.

Kiedy przyjechać na PGE Narodowy? Organizator zaleca, aby być na terenie stadionu minimum półtorej godziny przed rozpoczęciem koncertu. Show potrwa 3,5 godziny. Skończy się więc około 23:15.

Jak dojechać na koncert Taylor Swift na PGE Narodowym?

Przewodniki, jak dojechać na koncert Taylor Swift na PGE Narodowym oraz jak z nich wrócić, przygotował serwis eBilet. Zalecana jest komunikacja miejska (głównie metro, także pociągi SKM i KM) lub rowery; będzie jednak również dostępny parking na błoniach stadionu dla samochodów czy busów, ale należy pamiętać, że policja może zamknąć niektóre ulice dla ruchu.

Na stadion może dojechać komunikacją miejską na kilka sposobów.

Na przystanek Metro Stadion:

linia metra M2,

linie autobusowe: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1.

Na przystanek Al. Zieleniecka:

linie tramwajowe: 3, 6, 7, 9, 22, 24, 26, T,

linie autobusowe: 102, 123, 135, 138, 146, 147, 166, 202, 509, N02, N03, N21 i N71.

Na przystanek Rondo Waszyngtona:

linie tramwajowe: 7, 9, 22, 24, T,

linie autobusowe: 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 507, 509, 521, N02, N22, N24, N72.

Czy trzeba drukować bilet?

Nie, może być wersji elektronicznej, ale jedynie w formie pliku PDF. Screeny i zdjęcia nie będą akceptowane.

Czy potrzebny jest dokument tożsamości?

Tak, ponieważ bilety są imienne, a dane będą weryfikowane przed wejściem. "Akceptowane dokumenty to dokumenty ze zdjęciem takie jak: dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy. Kserokopie lub zdjęcia dokumentów nie będą akceptowane" – informuje Alter Art.

Z kolei jeśli idziesz na koncert z osobą poniżej 15 roku życia, pamiętaj o wypełnieniu specjalnego oświadczenia, które znajdziesz tutaj. Trzeba pozostawić je w punkcie Clearing Point przed wejściem na PGE Narodowy (przy bramach numer 2, 11, 4 i 10).

Którą bramą wejść na PGE Narodowym?

Bram na PGE Narodowy jest kilka. Informacja, którą z nich wejdziesz na teren obiektu, znajdziesz w swoim bilecie. To z biletu dowiesz się także, do którego sektora masz się kierować. Mapkę znajdziesz poniżej.

Wejścia będą czynne przez cały czas trwania wydarzenia. Warto jednak pamiętać, że bilet upoważnia jedynie do jednorazowego wstępu na koncert, a w przypadku wyjścia poza bramy stadionu nie będzie można już wrócić.

Czy na koncert Taylor Swift można wnieść wodę?

"Dozwolone jest wnoszenie butelek z miękkiego plastiku do 0,5 litra z wodą. Osoby z biletami na płytę zobowiązane będą do przelania wody do jednorazowego kubka zapewnionego przez Organizatora przed wejściem na płytę. Dodatkowo dla uczestników oczekujących na wejście na wydarzenie udostępniony zostanie punkt poboru wody w okolicy Bramy nr 11 oraz Bramy nr 4, a także mobilne punkty sprzedaży wody" – czytamy w oficjalnym informatorze.

Czego nie można wnieść na PGE Narodowy?

Jak informuje Alter Art, "zabronione jest wnoszenie toreb i plecaków przekraczających wymiary 35 cm x 30 cm x 15 cm, posiadających więcej niż dwie kieszenie, a także wszelkich walizek". Większe bagaże można zostawić w płatnych depozytach zewnętrznych przy bramach nr 2, 4, 10 i 11.

Czego jeszcze nie wniesiesz? M.in. aparatów, kamer, selfie sticków czy powerbanków większych niż rozmiar A6. Zobacz na grafice przygotowanej przez organizatora (poniżej), a także na stronie wydarzenia, z czym nie zostaniesz wpuszczony na PGE Narodowy.

Czy dach stadionu będzie zamknięty, czy otwarty?

Dach PGE Narodowego być zamknięty podczas wszystkich koncertów, ale warto śledzić oficjalnej kanały Alter Art w przypadku ewentualnych zmian.

Gdzie kupić merch Taylor Swift?

O oficjalnym merchu Taylor Swift na koncercie pisaliśmy już w naTemat. Dwa punkty zlokalizowane są na zewnątrz PGE Narodowego przy bramach nr 2 i 11. Otwarte są w godzinach 11:00 – 24:00.

"W dni koncertowe dostępnych będzie aż 8 punktów merchowych wewnątrz PGE Narodowego, w tym 1 punkt dedykowany dla osób z biletami na płytę, 1 dedykowany dla uczestników w lożach oraz 2 punkty na wewnętrznej promenadzie stadionu dla posiadaczy biletów na dolne trybuny. Punkty te czynne będą wyłącznie w dni koncertowe w godzinach 15:00 – 23:00" – informuje Alter Art.

Co można zjeść i wypić na stadionie?

Na PGE Narodowym rozmieszczone są punkty gastronomiczne z napojami i jedzeniem: przy wejściu na płytę, na trybunach oraz na samej płycie (na niej dostępne są same napoje).

Jak wrócić z koncertu Taylor Swift?

"Po zakończeniu koncertów, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego, Wybrzeża Szczecińskiego, Alei Zielienieckiej i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a" – ostrzega Alter Art.

Można wtedy przejść piechotą na Metro lub stację kolejową Stadion Narodowy albo przejść Mostem Świętokrzyskim, ale to nie jedyne opcje. W przypadku zamknięcia mostu dla ruchu autobusy i tramwaje zostaną bowiem skierowane na trasy objazdowe.

Jak informuje TVN Warszawa: "Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej na pętli Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna, alejami Zieleniecką i Waszyngtona".

"Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim. Z kolei autobusy linii 146 i 147 pojadą objazdem przez aleję Zieleniecką do Targowej, Kijowskiej i pętli przy Dworcu Wschodnim. W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy będą jeździły między rondem Wiatraczna a placem Zawiszy przez most Łazienkowski" – dodaje warszawski portal.