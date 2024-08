Planujesz wakacje za granicą? Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i gaf, warto poznać lokalne zasady i zwyczaje. Każdy kraj ma swoje unikalne normy, które warto mieć na uwadze. Powiem Ci, czego lepiej unikać podczas pobytu w tych popularnych miejscach.

Powiem Ci, czego lepiej nie robić na zagranicznych wakacjach. Oto lista największych faux pas Fot. Adam Borowy/East News

Francja: nie używaj noża do wypieków

Jednym z częstych błędów popełnianych przez turystów we Francji jest prośba o nóż w restauracji lub kawiarni. Bagietki, które cieszą się ogromną popularnością wśród Francuzów, są tradycyjnie łamane palcami. Użycie noża do ich krojenia uchodzi za nietakt i może zostać odebrane jako nieznajomość lokalnych zwyczajów.

Podobnie jest z sałatą – krojenie jej nożem może spotkać się z dezaprobatą ze strony miejscowych. We Francji przyjęło się, że sałatę spożywa się wyłącznie za pomocą widelca.

Kolejną często popełnianą gafą jest niewłaściwe obchodzenie się z croissantem. Ten popularny wypiek również nie powinien być krojony nożem ani brany do ręki i gryziony w całości. Zgodnie z francuskim savoir-vivre, croissant należy delikatnie porwać na małe kawałki, a dopiero potem zjeść.

Włochy: nie zamawiaj cappuccino po godzinie 11:00

Podczas urlopu we Włoszech, będąc w kawiarni czy restauracji lepiej nie zamawiać cappuccino po godzinie 11:00. Włosi uważają, że mleczne kawy najlepiej spożywać rano, w czasie śniadania.

Po godzinie 11:00 w wielu lokalach zaczyna się już pora obiadowa. Zdaniem Włochów, kawa z mlekiem nie pasuje do dań takich jak pizza, makaron czy tych z dodatkiem mięsa. Podczas ostatniej wizyty w tym kraju znajoma zamówiła cappuccino w godzinach popołudniowych. Widziałam, że kelner posłał jej zdziwione spojrzenie, ale podał napój. Jednak reakcje mogą być różne, jak dezorientacja czy nawet wybuch śmiechu.

We Włoszech znacznie bardziej powszechne jest picie espresso w południe, by dodać sobie energii na resztę dnia.

Inną wpadką turystów jest proszenie o "latte". W języku włoskim oznacza to mleko, więc ten napój zostanie nam podany zamiast kawy. Jeśli chcemy napić się cafe latte, powinniśmy używać pełnej nazwy, by uniknąć nieporozumień.

Stany Zjednoczone: nie zapomnij o napiwku

Przebywając w Stanach Zjednoczonych, pamiętaj o zostawieniu napiwku dla kelnera. W USA napiwek to nie tylko miły gest, ale wręcz obowiązek, głęboko zakorzeniony w tamtejszej kulturze.

Amerykanie traktują go jako wyraz wdzięczności za obsługę, która często stoi na bardzo wysokim poziomie. Co więcej, napiwki nie ograniczają się tylko do restauracji, kawiarni czy barów. Wypada je również zostawić po skorzystaniu z atrakcji turystycznych, po zakończeniu wycieczki, a także podczas pobytu w hotelach.

Brak napiwku może być odebrany jako brak kultury i klasy, a także spotkać się z nieprzyjemną reakcją otoczenia. Aby uniknąć nieporozumień, należy pamiętać, że standardowy napiwek w USA wynosi od 15 do 20 proc. ceny posiłku. Zostawienie mniejszej kwoty może zostać odebrane jako niezadowolenie z obsługi, nawet jeśli nie było ku temu powodów.

Hiszpania: nie pal papierosów na plaży

Jeśli planujesz wakacje w Hiszpanii, pamiętaj, by unikać pewnych zachowań, które mogą cię narazić na nieprzyjemności. W 2021 roku rząd wprowadził ogólnokrajowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych na wszystkich plażach. Złamanie przepisów grozi mandatem, którego wysokość różni się w zależności od danego regionu, jednak kara może wynosić nawet do 2 tysięcy euro.

Zakaz wprowadzono z myślą o ochronie środowiska, ponieważ niedopałki były najczęściej spotykanym śmieciem na hiszpańskich plażach. Rząd miał również na względzie zadbanie o zdrowie publiczne.

Grecja: przestrzegaj zasady dotyczącej papieru toaletowego

Nietypowe zasady obowiązują również w Grecji. Chodzi o postępowanie z papierem toaletowym. Zamiast wrzucać go do sedesu, należy umieszczać zużyty papier w specjalnych pojemnikach stojących obok toalety. Powodem jest stara i niewydolna infrastruktura kanalizacyjna, która składa się z wąskich rur, często zaniedbanych i pozbawionych odpowiedniego napowietrzenia. Jeśli wrzucimy papier do sedesu, możemy go po prostu zatkać.

W tym państwie raczej nie zamawia się również czarnej herbaty. W przeciwieństwie do wielu innych krajów, w Grecji ten napój nie cieszy się popularnością na co dzień. Czarną herbatę pije się tam tylko podczas choroby.

Dubaj: tego lepiej unikaj

W Dubaju turyści muszą przestrzegać kilku kluczowych zasad, aby uniknąć nieprzyjemności. Jedną z nich jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Naruszenie tego przepisu grozi wysokimi karami finansowymi.

Innym ważnym zakazem jest wyrzucanie niedopałków papierosów z balkonów oraz śmiecenie w miejscach publicznych. Dubaj surowo karze takie zachowania. Mandat można również otrzymać za dokarmianie ptaków na balkonach.

W związku z lokalną kulturą warto unikać noszenia skąpych strojów poza plażami. Warto również zwrócić uwagę, że pary pozostające w nieformalnym związku mogą mieć trudności z zakwaterowaniem w niektórych hotelach, gdzie często wymagane jest okazanie aktu małżeństwa.

