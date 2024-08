W drodze do Chorwacji uważaj na tym odcinku. Szaleją tam potencjalni zabójcy

redakcja naTemat

P odróż samochodem do Chorwacji to popularny wybór wśród polskich turystów. Trasa wiodąca przez Czechy, Austrię lub Słowację oraz Słowenię może jednak nieść ze sobą spore ryzyko. Ostatnie raporty europejskiej sieci policji drogowej ROADPOL wykazały, że pewien odcinek drogi nad Adriatyk pełen jest lokalnych kierowców, których zachowanie za kółkiem łatwo może doprowadzić do tragedii.