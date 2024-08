W tych krajach aż strach wsiadać do samochodu. Wakacyjny raj Polaków bardzo wysoko na liście

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu regularnie bada bezpieczeństwo na drogach w całej Europie. Jej raporty niedawno przeanalizowali Szwajcarzy, a efekt jest dość zaskakujący. Bardzo wysoko w opracowanym rankingu znalazła się uwielbiana przez naszych kierowców Chorwacja. I to nie jest dobra wiadomość.

Chorwacja ma jedne z najniebezpieczniejszych dróg w Europie Fot. Zvonimir Barisin/PIXSELL/Press Association/East News

Podróże samochodami po Europie od zawsze były bardzo popularne. Złote czasy przeżywały przed erą tanich lotów, choć nawet teraz Polacy bardzo chętnie do Chorwacji, Włoch, czy Austrii jeżdżą własnymi autami. Popularną formą zwiedzania są także podróże camperami. Jednak na drogach trzeba być bardzo ostrożnym.

W tych krajach aż strach wsiadać za kierownicę. Na liście nie tylko Chorwacja

Serwis vignetteswitzerland.com analizując dane Europejskiej Rady Bezpieczeństwa, wziął pod uwagę liczbę śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców. Dane te powinny otworzyć oczy wielu kierowcom.

Najniebezpieczniejszym krajem dla kierowców została Rumunia z wynikiem 85,81. Na drugim miejscu znalazła się Serbia z 82,65 śmiertelnymi ofiarami wypadków na milion mieszkańców. Podium z wynikiem 77,64 uzupełniła lubiana przez Polaków Bułgaria. Warto jednak pamiętać, że tam podróżujemy głównie z biurami podróży na pokładzie samolotów czarterowych. Rzadziej decydujemy się na wyjazd własnym autem lub wypożyczenie go na miejscu.

Ciekawiej jest natomiast tuż poza podium. Niechlubne czwarte miejsce w zestawieniu zajęła uwielbiana przez Polaków Chorwacja. Na tamtejszych drogach w 2022 roku (bo z tego okresu pochodzą dane) zginęło 71,20 osób na milion mieszkańców. Na drogach w naszym wakacyjnym raju trzeba być wyjątkowo ostrożnym. Zwłaszcza że nadal najchętniej podróżujemy tam własnymi samochodami.

Polska ma się czym chwalić w kwestii bezpieczeństwa na drogach?

Czołową piątkę rankingu uzupełniła Portugalia z wynikiem 62,3, ale w czołowej dziesiątce nie zabrakło innych krajów lubianych przez turystów z Polski. Szósta była Grecja (60,71), dziewiąte Węgry, a dziesiąte Włochy (53,70).

A co z Polską? My również nie mamy się czym szczycić. W 2022 roku na naszych drogach zginęło 50,35 uczestników wypadków samochodowych na milion mieszkańców. Tu warto jednak podkreślić, że sytuacja na polskich drogach poprawia się błyskawicznie. W porównaniu do danych z 2012 roku spadek wynosi aż 45,66 proc. Lepszym wynikiem może pochwalić się jedynie Litwa, gdzie procent ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w ciągu 10 lat spadł o 57,41 proc.

Najbezpieczniejsze drogi w Europie wcale nie w Niemczech

A gdzie w Europie najrzadziej dochodzi do śmiertelnych wypadków na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców? Ku zaskoczeniu wielu osób, tego rankingu nie otwierają Niemcy. Nasz zachodni sąsiad zajął w tym zestawieniu dość odległą siódmą lokatę z wynikiem 33,35.

Najlepszymi statystykami mogą pochwalić się kolejno Norwegia (21,38). Drugie miejsce zajęli ich sąsiedzi – Szwedzi (21,72). Podium uzupełniła natomiast Wielka Brytania z wynikiem 25,89 śmiertelnych ofiar wypadków na milion mieszkańców. Może jednak Brytyjczycy mają rację, że ruch lewostronny jest tym właściwym?

Tuż poza podium znalazła się Dania, a czołową piątkę uzupełniła Szwajcaria. Ich wyniki to odpowiednio 26,22 i 27,58. W czołowej dziesiątce, oprócz Niemców znalazły się kolejno także: Irlandia, Finlandia, Izrael i Hiszpania.