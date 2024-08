Szeremeta zapytana o start z list Konfederacji. "Zostałam w to lekko wplątana"

Nie wszystkim spodobały się polityczne sympatie pięściarki. Teraz w Kanale Sportowym olimpijka została zapytana o to, dlaczego przyjęła zaproszenie na listy skrajnej prawicy. Pięściarka z Bieniowa kandydowała bowiem do sejmiku województwa lubelskiego i otrzymała 1,4 tys. głosów.

Przyciśnięta o to przez prowadzącego, stwierdziła, że to był przypadek. – Zostałam w to lekko wplątana, może nieświadomie. I tak to wyszło – zaczęła.