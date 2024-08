Naukowcy dokonali nowego odkrycia

Niedawno naukowcy opublikowali wyniki analizy tkanki mózgowej pochodzącej z ludzkich szczątków, które odnaleziono w krypcie Ca' Granda w Mediolanie, we Włoszech.

Badania wykazały obecność aktywnych składników rośliny koki. Krypta ta w przeszłości służyła jako miejsce pochówku pacjentów Ospedale Maggiore, znanego szpitala z XVII wieku. Gaia Giordano z Uniwersytetu w Mediolanie, prowadząca te badania, już wcześniej odkryła, że wśród szczątków w krypcie znajdują się ślady opium. Dzięki najnowszym badaniom, do listy używanych substancji dołączyła również kokaina.

"Przeprowadzono analizy toksykologiczne na zakonserwowanych ludzkich mózgach, ujawniając pierwsze dowody stosowania Erythroxylum spp. w Europie przed XIX wiekiem" – czytamy w artykule opublikowanym w "Journal of Archaeological Science".

Odkrycie to przesuwa dotychczasową wiedzę na temat używania rośliny koki o 200 lat wstecz. Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że nie była ona uwzględniona w oficjalnych lekach stosowanych w szpitalach, co sugeruje, że mogła być wykorzystywana w innych celach.

To wydarzenie zmienia postrzeganie historii kokainy w Europie

Dotąd większość historyków zakładała, że kokaina stała się powszechnie używana w Europie dopiero w XIX wieku, kiedy to zaczęto syntetyzować ją jako sole chlorowodorku kokainy.

Jednakże obywatele Hiszpanii mogli być świadomi właściwości tej rośliny znacznie wcześniej – opisana krypta w XVII wieku należała do Królestwa Hiszpanii . Rośliny koki, pochodzące z Ameryki, były sprowadzane do Europy przez konkwistadorów.

W tamtych czasach w Mediolanie obecne były liczne gatunki egzotycznych roślin, importowane z Ameryki, co mogło przyspieszyć rozprzestrzenianie się rośliny koki na tym terenie. Ludzie pochowani w krypcie prawdopodobnie nie należeli do zamożnych, co sugeruje, że liście koki mogły być wówczas łatwiej dostępne.