Michał Woś stanie przed prokuratorem. Może usłyszeć zarzuty za Fundusz Sprawiedliwości

Jak donosi sam parlamentarzysta, wezwanie na prokuraturę datowane jest na 27 sierpnia. To wtedy śledczy mogą postawić byłemu wiceministrowi zarzuty, a także przesłuchać go w charakterze podejrzanego .

Zarzuty będą dotyczyć przekroczenia uprawnień oraz działania na szkodę interesu publicznego. Zgodnie z Kodeksem karnym, za takie przestępstwo może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności, w zależności od kwalifikacji prawnej czynu i okoliczności sprawy .

"Do trzech razy sztuka! Bodnarowcy i ich doręczanie wezwań: pierwsze po czasie. Drugiego do mnie nie wysłali wcale. Trzecie wreszcie tak wyliczone, że odbiór do 26 sierpnia, a wezwanie na 27 sierpnia" – czytamy.