Koniec wakacji zachwycił pogodą zwłaszcza na górskich szlakach. Było to widać szczególnie podczas weekendu 23-25 sierpnia. Jednak prognoza pogody na ostatnie dni sierpnia jest wyjątkowo zmienna. We wtorek ze szlaków trzeba będzie uciekać jeszcze przed południem. A to nie koniec niespodzianek.

Pogoda zaskoczy na koniec wakacji. Będą upały, ale i burze Fot. WXCHARTS.COM

Ostatnie dni wakacji będą należały do ciepłych, a miejscami nawet upalnych. Wtorek 27 sierpnia upłynie pod znakiem temperatur z przedziału 22-27 st. C. Jednak lokalnie może być nieco goręcej. Jak zapowiada się pogoda?

Upał na koniec wakacji. Niebezpiecznie na szlakach w Zakopanem

IMGW-PIB wydało na wtorek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Nie obejmą one dużego fragmentu naszego terytorium, niemniej nie można ich bagatelizować. Zwłaszcza że mamy końcówkę sezonu wakacyjnego, a niebezpiecznie będzie m.in. w Zakopanem.

Zacznijmy jednak od alertów drugiego stopnia przed upałami. Te obejmują południową i wschodnią część woj. lubelskiego, a także północne i wschodnie powiaty woj. podkarpackiego. W tych regionach na termometrach zobaczymy nawet 30-31 st. C. Nie można tam wykluczyć także przejścia burz.

Jednak ostrzeżenia IMGW przed burzami dotyczą przede wszystkim powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. To tam ma dziś zagrzmieć, a także padać. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h" – informuje IMGW.

Informacja o możliwych burzach na najpopularniejszych szlakach pojawiła się także w prognozach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Niebezpieczne zjawiska mają dawać się we znaki już od godziny 12:00 na popularnych szczytach i w dolinach. Wycieczkę lepiej przełóżcie na inny dzień.

Lato pakuje walizki. Pogoda na ostatni weekend wakacji dość jesienna

Z ciepłej i w miarę słonecznej pogody będziemy mogli cieszyć się mniej więcej do piątku. W większości regionów kraju odnotujemy w tych dniach od 26 do nawet 30 st. C. Wyjątkiem będzie wybrzeże, gdzie fala chłodniejszego powietrza zadomowi się wcześniej. Tam termometry w najbliższych dniach wskażą od 20 do 25 st. C.

Pogodę nam morzem, ale miejscami także w górach (nie tylko w Tatrach), będą psuły opady deszczu. Te będą jedynie przelotne, więc nie powinny zrujnować ostatnich dni wakacji. Mniej optymistycznie wyglądają natomiast prognozy na ostatni weekend sierpnia.

W sobotę pogodę w Polsce mogą torpedować burze, podczas których prędkość wiatru będzie dochodziła do 70 km/h. W niedzielę prognozowane są już tylko przelotne opady na południowym wschodzie kraju, ale na upały nie ma co liczyć.