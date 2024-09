James McAvoy mógł zagrać tę postać w "Harrym Potterze"

Przesłuchania do serialu "Harry Potter" już się zaczęły

Ostatnio mieliśmy okazję poznać pierwsze osoby, które zasilą ekipę produkcyjną "Harry'ego Pottera" od HBO. Kapitanem załogi, czyli showrunnerką i producentką wykonawczą mianowano Franceskę Gardiner, scenarzystkę znaną z "Sukcesji", "Obsesji Eve" oraz "Mrocznych materii". Ponadto reżyserem sześciu odcinków został Mark Mylod, który pracował nad "Shameless – Niepokornymi", "The Last of Us" i (podobnie jak Gardiner) nad hitem o rodzinie Royów. Na początku września HBO ogłosiło casting dla dzieci w wieku od 9 do 11 lat do "Harry'ego Pottera". W przesłuchaniu mogą wziąć udział tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 30-sekundowym filmiku uczestnicy mają przedstawić monolog ze sztuki teatralnej, wiersz lub fragment ulubionej książki (z zachowaniem oryginalnego akcentu), a także załączyć do zgłoszenia wideo, w którym opowiedzą coś o sobie.