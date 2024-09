Pierwszy obraz, który mocno pamiętam, to sznur samochodów w tamtą stronę. A myśmy pruli jak straceńcy. Pamiętam też niezwykłą solidarność, która wtedy zapanowała – to było coś niespotykanego. Kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie i wszyscy się rzucili do pomocy, to miałem podobne odczucie co do tej solidarności.

Tomasz Kot