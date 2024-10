Temu kierowcy nie wystarczyły jednak tylko krzyki i groźby. Jak ustalili śledczy – to, co wydarzyło się na drodze krajowej nr 25, nie było efektem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy błędu kierowcy, ale próbą zabójstwa. Niedoszły morderca drogowy usłyszał zarzuty.

Zderzenie, które mogło skończyć się tragedią

Wypadek miał miejsce 14 października, około południa. W miejscowości Brzoza, na drodze krajowej nr 25, doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych – volkswagena passata i mercedesa. W wyniku tego zdarzenia ranne zostały cztery osoby, w tym matka z nastoletnią córką podróżujące mercedesem oraz Krystian W. i jego pasażerka. Obrażenia, choć poważne, na szczęście nie okazały się śmiertelne. Strażacy , którzy przybyli na miejsce zdarzenia, nie kryli zdumienia. – To cud, że nikt nie zginął – mówili w rozmowach z mediami.

Oba pojazdy zostały niemal doszczętnie zniszczone. Siła uderzenia była tak duża, że trudno było uwierzyć, iż wszyscy uczestnicy wypadku przeżyli. Początkowo zakładano, że przyczyną wypadku mogła być nadmierna prędkość lub nieuwaga. To jednak, co wykazało śledztwo, przerosło wszelkie przypuszczenia.

Szokujące ustalenia prokuratury

– Krystian W. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze bezpośrednim co do swojej pasażerki oraz w zamiarze ewentualnym kierowcy i pasażerki mercedesa . Na wniosek prokuratury został aresztowany na trzy miesiące – poinformował dziennikarzy TVN24 Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Okazało się, że tuż przed wypadkiem doszło do gwałtownej kłótni między Krystianem W. a jego pasażerką – prywatnie jego dziewczyną. Jak ustalili dziennikarze "Gazety Wyborczej", 22-latek wpadł we wściekłość po tym, jak dziewczyna próbowała przekonać go do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych . Jego odpowiedzią były wulgaryzmy, agresywne zachowanie i groźby.

Niebezpieczni kierowcy – plaga na polskich drogach

Choć wypadek w Brzozie jest szokujący, to niestety niejedyny przykład skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania na drogach. Liczba wypadków, w których winę ponoszą kierowcy działający pod wpływem emocji, rośnie w zastraszającym tempie. Do tej pory to głównie alkohol i narkotyki były największymi zagrożeniami, które prowadziły do tragedii na drogach. Teraz do tej listy należy dodać nieokiełznane emocje.