Pandemia COVID-19 towarzyszy nam od ponad czterech lat. Choć może się wydawać, że "Covidu już nie ma", to pojawiające się nowe warianty wirusa wciąż stanowią zagrożenie. Wśród objawów najnowszego subwariantu XEC, który dotarł również do naszego kraju, szczególnie wyróżnia się jeden charakterystyczny objaw.

Koronawirus w Polsce – rosnące liczby zakażeń

Mimo nieustannych próśb lekarzy i placówek medycznych wiele osób wciąż lekceważy objawy, unika testów i nie zgłasza się do lekarza. To sprawia, że wirus rozprzestrzenia się szybciej, niż wynika to z oficjalnych danych, a medycy nie mają szans w porę zareagować, aby zapobiec nie tylko przenoszeniu się wirusa, ale również powikłaniom, które towarzyszą chorobie.

Charakterystyczne objawy wariantu XEC

Opóźnienia w dostawach szczepionek w Polsce

Mimo że nowy wariant COVID-19 już rozprzestrzenia się w Polsce, szczepionki dostosowane do najnowszych mutacji wirusa nie są jeszcze dostępne. Ministerstwo Zdrowia zaplanowało dostawy szczepionek na 15 października, jednak wciąż nie dotarły one do punktów szczepień. Pulmonolog dr Karauda podkreślił, że szczepionki powinny być gotowe znacznie wcześniej, zanim sezon infekcyjny nabierze rozpędu. Tymczasem szczepienia w Polsce są spóźnione, co utrudnia kontrolowanie wzrostu zakażeń.