Sąd dał na to czas do 15 listopada, ale przelewy na konto prokuratury trafiły niemal błyskawicznie. Z odsieczą ruszyli bowiem ci, którzy dzięki czasom "dobrej zmiany" na liczbę zer na swoich kontach narzekać nie mogą.

Wybawcy urzędniczek i ks. Olszewskiego. Skąd Rachoń miał milion na kaucje?

"Jak wyglądała lista płac 'gwiazd' TVP w 2022 r. i jak to jest teraz? Wie to tylko niewielka grupa ludzi z telewizji i sami zainteresowani. Gdybyśmy jednak przeliczyli na teraz wspomniane 25 tys. zł z 2017 r. według przeciętnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce, to wyszłoby aktualnie około 39 tys. zł" – podał BI.

"To musiało podwyższyć jego dochody" – sugerował OKO. press . I wygląda na to, że tak było. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" Rachoń miał wypłacać sobie honoraria za ten serial – łącznie 472,5 tys. zł.

Michał Rachoń był związany z TVP od lutego 2016 do grudnia 2023 roku. Poza prowadzeniem kilku programów w TVP Info był krótko zastępcą dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ds. publicystyki. Tylko z ustaleń, do jakich dotarły media, wynika, że w kilka lat jego zarobki w mediach publicznych oscylowały wokół 3 mln zł.

Ani Morawiecki, ani Obajtek. To on wpłacił kaucję za ks. Olszewskiego

Dla Morawieckiego i Obajtka 350 tys. zł to również drobne. Ten pierwszy wraz z żoną posiada fortunę. We wrześniu 2023 Onet ujawnił, że małżonka byłego premiera w ostatnich latach obracała nieruchomościami wartymi w sumie nawet 120 mln zł.

– Z punktu widzenia prawnego wstąpienie do zakonu powoduje, że relacje między tymi osobami, które są w zakonie, to są relacje takie same jak rodzinne, więc można powiedzieć, że poręczenie złożył brat. Z uwagi na to, że jest to zakon, to jest oczywiście osoba funkcyjna w tym zakonie – powiedział Skwarzyński.