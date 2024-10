Wizz Air przeniósł nam stolicę z Warszawy do Giżycka Fot. Tomasz Kawka/East News

W październiku Wizz Air zapowiedział uruchomienie nowego połączenia z Polski. Takie informacje zawsze elektryzują polskich podróżnych. Tym razem było wyjątkowo ciekawie, bo przewoźnik z Węgier ogłosił, że już w maju zabierze Polaków z Warszawy do włoskiej Genui. Humor turystom poprawiła jednak nie tylko informacja o nowym połączeniu, ale i wpadka w promującej je grafice.

Wizz Air przeniósł nam stolicę do Giżycka

Choć od ogłoszenia nowej trasy minęło już trochę czasu, to screen z zabawnego newslettera Wizz Aira do sieci trafił dopiero teraz. Pojawił się on w instagramowej relacji na profilu Make Life Harder. Z pozoru wygląda jak każda inna informacja o nowej trasie, ale coś bardzo niedobrego stało się z lokalizacją Warszawy.

Osobie pracującej nad grafiką kursor myszy uciekł chyba ciut za bardzo na północ i w ten sposób Warszawa znalazła się w Giżycku, nieopodal granicy z Rosją i Litwą. "To było nieuniknione. Warszawa przeniesiona do Giżycka" – skwitowali krótko autorzy profilu.

Wizz Air przeniósł nam Warszawę na północ Polski Fot. Make Life Harder/Instagram

A być może w tej grafice należy doszukiwać się drugiego dna? Czyżby Wizz Air planował wrócić do latania z portu Olsztyn-Mazury? Decyzja o zawieszeniu lotów do Dortmundu i Londynu z tamtejszego lotniska zapadła zimą 2024 roku i weszła w życie w sezonie letnim, co niewielki port bardzo boleśnie odczuł. Pasażerowie na pewno nie mieliby nic przeciwko powrotowi "landrynki" do latania z Mazur. Zwłaszcza że Wizz Air lata nawet z Radomia. "Testy" trasy do Larnaki na Cyprze trwają tam już od roku, a Węgrzy na razie nie mówią nic ani o otwarciu kolejnych połączeń, ani o zamknięciu tego jednego.

Wizz Air ogłosił nową trasę. Bilety są już w sprzedaży

Połączenie do Genui ma zadebiutować już 1 maja, a informacja ta jest już widoczna na stronie Wizz Aira. Wiadomo, że loty będą odbywały się w każdy wtorek, czwartek i sobotę, a ceny mają zaczynać się od 109 zł w jedną stronę. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Dodajmy, że w trakcie konferencji prasowej, podczas której ogłoszono trasę do Genui, dobrych informacji dla podróżnych było znacznie więcej. Wizz Air przekazał, że w czerwcu na Lotnisku Chopina zostanie zbazowany trzynasty samolot. Dodanie nowej maszyny pozwoli także na zwiększenie częstotliwości innych połączeń.

