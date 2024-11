Ralph Kaminski to obecnie jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych polskich artystów, który nie boi się kontrowersji: czy to związanych z wyglądem (na czerwonym dywanie pojawił się raz w sukni ślubnej), czy to ze swoją twórczością, jak rok temu, kiedy oburzył Janusza Kowalskiego wykonaniem swojej piosenki "Pies".