Malta przyciąga coraz większą liczbę turystów z Polski

Podczas jesiennych podróży Polacy szukają szans na przedłużenie sobie lata. Stąd bardzo duże zainteresowanie m.in. wyjazdami na Cypr podczas długiego weekendu listopadowego. Jednak jest miejsce, w którym liczba naszych turystów rośnie w bardzo szybkim tempie. Rok do roku Maltę odwiedziło 67 proc. gości z Polski więcej.

Malta hitem wśród Polaków. Jesteśmy jednymi z liderów tamtejszej turystyki

Maltański urząd statystyczny podał właśnie najnowsze dane dotyczące liczby turystów we wrześniu 2024 roku. Te są naprawdę dużą niespodzianką. Liderami zostali Brytyjczycy z wynikiem 73 199 turystów. Na drugim miejscy znaleźli się Włosi z liczbą 68 882 podróżnych. Podium uzupełnili Francuzi (27 871), a na czwartym miejscu byli Niemcy (26 356).

21 008 turystów zapewniło Polsce po raz kolejny piąte miejsce w zestawieniu. Jednak największym zaskoczeniem jest inna statystyka. Nie da się bowiem ukryć, że to właśnie my jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem na Malcie. Rok do roku liczba podróżnych z naszego kraju wzrosła aż o 67,4 proc. To pokazuje, że tym niewielkim krajem między dwoma kontynentami jesteśmy zafascynowani coraz bardziej.

I choć Malta rozmiarem porównywalna jest do Krakowa, to lubimy wyjeżdżać tam na dłużej. W grudniu zarezerwowaliśmy tam 139 367 noclegów, co daje średnią na poziomie ok. 6 nocy na osobę. W takim czasie można doświadczyć tej wyspy na wiele sposobów, ale i tak się nie znudzić. Liczba atrakcji jest tam tak duża, że i miesiąc mógłby nie wystarczyć, żeby się nimi nacieszyć.

Malta jesienią zachwyca ciepłem, ale i wrażeniami

Podczas gdy w Polsce temperatury coraz częściej spadają w okolice 0 st. C, a w prognozach wypatrujemy pierwszych opadów śniegu, na Malcie nadal jest ponad 20 st. C. Właśnie takie warunki zachęcają do tego, żeby poznawać ten kraj na wiele sposobów.

Malta jest bardzo dobrym miejscem dla osób lubiących wypoczywać aktywnie. Jeżeli długie spacery i podziwianie architektury sprawiają wam przyjemność, zgubcie się w uliczkach Mdiny, będącej pierwszą stolicą kraju. Nie bez powodu bywa ona nazywana "cichym miastem". Pośród istnego labiryntu, jakim są tamtejsze średniowieczne ulice, nie brakuje miejsc, w których będziecie całkowicie sami.

Jeżeli kolorowe drzwi kontrastujące z beżem piaskowca, które zobaczycie w Mdinie, to za mało, odwiedźcie Vallettę. Współczesna stolica Malty znana jest przede wszystkim z kolorowych drewnianych balkonów wiszących nad głowami przechodniów. W przeszłości były ona oznaką zamożności mieszkających w kamienicy osób. Im większy i bardziej bogato zdobiony balkon, tym bogatszy właściciel.