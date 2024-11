Florencję bez wątpienia można określić mianem muzeum pod gołym niebem. To tam po tysiącu lat średniowiecza zaczął dynamicznie rozwijać się renesans. Dzięki temu miasto do dziś zachwyca niesamowitą architekturą, ale i sztuką obecną w zasadzie na każdym kroku. Jednak podobnie jak Wenecja, czy Rzym, także stolica Toskanii padła w ostatnich latach ofiarą masowej turystyki. Stąd powstanie 10 punktów, które mają uchronić to niezwykłe miejsce przed dewastacją.