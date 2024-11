Decyzja o powrocie wywołała kontrowersje

Gdy sytuacja została opanowana, wśród pasażerów pojawiły się głosy, by lądować na najbliższym lotnisku. Piloci zdecydowali jednak o powrocie do Europy, kierując maszynę do Kopenhagi .

"Ponieważ SAS nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami i personelem do przeprowadzenia kontroli na tym poziomie w Miami, postanowiliśmy przekierować samolot do Kopenhagi, gdzie dostępne były zarówno hangary, jak i wykwalifikowani technicy. Lot samolotem do Miami skutkowałby uziemieniem samolotu na dłuższy okres, co doprowadziłoby do licznych odwołań" – przedstawili powody tej decyzji.