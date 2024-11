Komisja śledcza badająca aferę wizową w Polsce przedstawiła raport i zapowiedziała złożenie wniosków do prokuratury w sprawie 11 osób, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua.

Zarzuty dotyczą nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, a także działań zmierzających do uzyskania korzyści majątkowej. To istotny etap w dochodzeniu dotyczącym nieprawidłowości związanych z wydawaniem wiz dla cudzoziemców w Polsce.

Zarzuty dla polityków PiS

Komisja śledcza wskazała kluczowe osoby, które miały być odpowiedzialne za rozmontowanie systemu wizowego w Polsce. Wśród nich znaleźli się Zbigniew Rau, Mateusz Morawiecki , Mariusz Kamiński oraz Jadwiga Emilewicz. Zawiadomienia dotyczą nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez te osoby. Komisja wskazuje również na korupcyjne powiązania w procesie wydawania wiz, które miały prowadzić do uzyskania przez niektóre osoby znaczących korzyści majątkowych.

Polska jako "fabryka wiz"

Komisja wizowa ujawnia, że Polska stała się jednym z krajów Unii Europejskiej z największą liczbą wydanych wiz, osiągając liczbę 3,6 miliona wiz, w tym 2,87 miliona wiz pracowniczych. W 2020 roku, po poprawkach do ustawy o COVID-19 , system wizowy został rozmontowany, a Centrum Decyzji Wizowych, zamiast wspierać konsulaty, stało się "fabryką wiz" pod nadzorem ministra.

Rząd PiS stosował tzw. "szybkie ścieżki" przyznawania wiz dla wybranych firm, w tym także tych związanych ze Skarbem Państwa. Komisja wizowa ujawniła na liczne nieprawidłowości w wydawaniu wiz studenckich, w tym także dla uczelni, które nie miały odpowiednich uprawnień do prowadzenia kształcenia.

Skarga do prokuratury krajowej

Komisja zapowiedziała również złożenie skargi do Prokuratora Krajowego w sprawie postępów śledztwa prowadzonego przez lubelski pion Prokuratury Krajowej . Zgodnie z jej oceną, tempo śledztwa było niewystarczające, a działania organów ścigania nie były wystarczająco skuteczne w wykrywaniu nadużyć związanych z wydawaniem wiz.

Przewodniczący komisji, Marek Sowa, podkreślił, że jednym z głównych celów komisji było wyjaśnienie, w jaki sposób politycy i urzędnicy dopuścili do systemowych nadużyć, które miały poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa migracyjnego Polski. Działania te miały doprowadzić do niekontrolowanego napływu migrantów, co pogorszyło wizerunek Polski w Europie.