Przyjmowanie wniosków ws. programu "Czyste powietrze" przerwano

Ma to umożliwić obsługę dotychczas złożonych wniosków oraz uruchomienie w ostatnim miesiącu roku programu wsparcia dla terenów dotkniętych powodzią. Do tej pory złożono ponad milion wniosków na 37 mld złotych, podpisano 820 tysięcy umów na 26 mld złotych. 14 miliardów złotych wypłacono 650 tysiącom beneficjentów.

Nowe zasady programu "Czyste powietrze"

Mają one na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa inwestycji w ramach programu. Jedną z nich będzie obowiązek przekazywania zaliczek bezpośrednio na konto beneficjenta, zamiast wykonawcy. Wprowadzone zostaną również limity dotacji przypisane do konkretnych kategorii kosztów, co pozwoli na bardziej precyzyjne zarządzanie środkami. Program skupi się na wsparciu rzeczywiści najuboższych gospodarstw domowych. Takie wsparcie ma ograniczyć ryzyko oszustw oraz zwiększyć skuteczność przeprowadzonych tzw. termomodernizacji, co ma przełożyć się na niższe rachunki za ogrzewanie.