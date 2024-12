Wiadomość do autora (opcjonalnie)

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, zdecydował się ułaskawić swojego syna, Huntera, który został uznany za winnego składania fałszywych zeznań w sprawie broni palnej oraz jej nielegalnego posiadania. Hunter przyznał się również do winy w związku z zarzutami podatkowymi. Choć Biden wielokrotnie deklarował, że nie podejmie takiej decyzji, ostatecznie zmienił zdanie.

Joe Biden z synem, Hunterem. Prezydent ułaskawił go, choć deklarował, że do tego nie dojdzie. Fot. MANDEL NGAN/AFP/East News

Jeszcze kilka tygodni temu rzeczniczka Białego Domu, Karine Jean-Pierre, kategorycznie zaprzeczała, że ułaskawienie wchodzi w grę. Jednak 1 grudnia prezydent ogłosił zmianę swojego stanowiska, podpisując akt łaski.

"Dziś podpisałem ułaskawienie dla mojego syna Huntera. Od dnia objęcia urzędu twierdziłem, że nie będę ingerował w proces decyzyjny Departamentu Sprawiedliwości i dotrzymałem słowa, nawet gdy patrzyłem, jak mój syn jest wybiórczo i niesprawiedliwie ścigany" – napisał Biden w oświadczeniu.

Prezydent dodał, że żadna rozsądna osoba, która dokładnie przyjrzy się sprawie, nie może dojść do innego wniosku, jak ten, że Hunter był prześladowany tylko z powodu swojego pokrewieństwa z nim. Biden wyjaśnił również, że próby złamania jego syna były próbą uderzenia w niego samego. "Hunter jest trzeźwy od pięciu i pół roku, a to. Próbując złamać Huntera, próbowali złamać mnie - i nie ma powodu, by sądzić, że na tym się skończy. Dość tego" – stwierdził.

Decyzja prezydenta zapadła w miniony weekend. Biden podkreślił, że mimo wiary w system sprawiedliwości, wie, że polityczne motywacje zainfekowały proces, prowadząc do błędów sądowych. Wyraził również nadzieję, że Amerykanie zrozumieją powody jego decyzji.

Sprawa Huntera Bidena

Hunter Biden w czerwcu tego roku został uznany za winnego składania fałszywych zeznań w związku z posiadaniem broni, a także przyznał się do winy w sprawie unikania płacenia podatków. Prokurator David Weiss oskarżył go o nieuiszczenie co najmniej 1,4 miliona dolarów należnych podatków w latach 2016-2019, mimo prowadzenia "ekstrawaganckiego stylu życia".

Za te przestępstwa groziły mu wysokie kary, w tym do 17 lat więzienia za nieopłacenie podatków oraz do 25 lat za kłamstwa przy zakupie broni. Hunter Biden zapowiedział, że po ułaskawieniu skupi się na pomocy innym w walce z uzależnieniami.

Koniec prezydentury Bidena

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, w styczniu 2025 roku Joe Biden ustąpi miejsca nowemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Jego ostanie decyzje, szczególnie te dotyczące wsparcia dla Ukrainy, wywołały liczne kontrowersje. Chodzi m.in. o zgodę USA na dostarczenie Ukrainie pocisków ATACMS.

Leonid Słucki, przewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej, skomentował to następująco:

– Biden najwyraźniej zdecydował się przejść do historii jako "Krwawy Joe". Jeśli dane ze źródeł publikacji się potwierdzą, będzie to oznaczać tylko jedno: bezpośredni udział Stanów Zjednoczonych w konflikcie w Ukrainie, co nieuchronnie będzie wiązało się z najostrzejszą reakcją Rosji, ze względu na zagrożenia, jakie zostaną stworzone dla naszego kraju.

