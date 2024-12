Konstytucja RP gwarantuje prawo do służby zastępczej osobom, których przekonania religijne lub moralne uniemożliwiają odbywanie służby wojskowej . Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje taką alternatywę, ale tylko dla osób, które zgłoszą sprzeciw jeszcze przed przeszkoleniem wojskowym.

Problem pojawia się, gdy zmiana przekonań następuje później. W takim przypadku osoba może być zmuszona do odbycia ćwiczeń rezerwy, nawet wbrew nowym przekonaniom, albo narazić się na odpowiedzialność karną. RPO Marcin Wiącek uznał, że takie przepisy są niezgodne z zasadą wolności sumienia i wyznania, dlatego wezwał MON do pilnego działania.

Komu przysługuje prawo do służby zastępczej? MON zapowiada zmiany w przepisach

W odpowiedzi wiceszef MON Paweł Bejda zapowiedział rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do służby zastępczej. Obecnie prawo do służby zastępczej przysługuje nie tylko osobom, których przekonania religijne lub światopogląd uniemożliwiają odbywanie służby wojskowej , a także tym, które z powodu zdrowia lub niepełnosprawności nie są w stanie pełnić obowiązków wojskowych. Nowe przepisy mają objąć także żołnierzy rezerwy, którzy zmienili wyznanie lub światopogląd po zakończeniu podstawowego przeszkolenia wojskowego.

"Resort dostrzega potrzebę zmiany przepisów w zakresie rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do składania wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej i przeznaczanie do niej również żołnierzy rezerwy, którym przekonania religijne oraz prezentowany światopogląd nie pozwalają na odbywanie czynnej służby wojskowej – niezależnie od faktu, czy osoby te pełniły już służbę wojskową" – przekazał rzecznikowi wiceszef resortu obrony Paweł Bejda, zapowiadając jednocześnie, że "zostaną przygotowane stosowne propozycje zmian prawnych w przedmiotowym obszarze".