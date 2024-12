Tymoteusz Szydło w 2019 roku zdecydował się odejść ze stanu kapłańskiego

O standardach PiS i TVP w kwestii oburzenia z powodu plotek o Tymoteuszu Szydło napisała też dziennikarka naTemat Anna Dryjańska . "Czy Beata Szydło została babcią? Czy jej syn, ks. Tymoteusz Szydło, ma dziecko z 16-latką? Czy to dlatego wziął bezterminowy urlop od kapłaństwa? Takie plotki od kilku tygodni krążą w internecie" – pisała wówczas nasza dziennikarka. Na doniesienia ws. Tymoteusza Szydło zdecydowanie reagował wtedy jego prawnik. "W stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów rozpowszechniających dalej powyższe kłamstwa niezwłocznie kierowane będą do sądów prywatne akty oskarżenia, oraz powództwa cywilne o ochronę dóbr osobistych" – zapowiedział w sierpniu 2019 roku prawnik Tymoteusza Szydło mecenas Maciej Zaborowski ws. powyższych doniesień, które zdecydowanie zdementował.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zniesławienia Tymoteusza Szydło

Sprawa syna Szydło dotarła do śledczych z USA

Dziennikarze Onetu zapytali pełnomocnika Tymoteusza Szydło i prokuraturę o to, jaki jest interes społeczny w tym, że polscy śledczy angażowali się w prywatną sprawę syna byłej premier PiS i w dodatku zwrócili się o pomoc za granicę. W odpowiedzi Szymon Banna, rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej, powołał się na wytyczne sprzed 11 lat. Przekazał, że "konieczność uzyskania danych osoby potencjalnego sprawcy jest standardową procedurą w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego i wynika z wytycznych Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z 2012 roku". W sierpniu 2024 roku pojawiła się informacja, że śledztwo ws. Tymoteusza Szydło utknęło w miejscu. Podał ją Onet, który sprawdził wówczas, co udało się ustalić podczas śledztwa. A nie udało się ustalić nic. Komentował to w rozmowie z portalem pełnomocnik Tymoteusza Szydło, mecenas Maciej Zaborowski. Nie dziwiła go przewlekłość tego postępowania. – Sprawa od dłuższego czasu jest na takim samym etapie, to znaczy, od dłuższego czasu nic się w sprawie nie wydarzyło. Cały czas czekamy na międzynarodową pomoc prawną i ta kwestia leży już po stronie brytyjskiej – mówił mecenas Zaborowski w rozmowie z Onetem w sierpniu 2024 roku. Pełnomocnik byłego księdza nie krył też, że liczy się z tym, iż finał sprawy może nie być korzystny dla jego klienta. – Nie mogę wykluczyć, że sprawa w końcu zostanie umorzona z powodu przedawnienia. Niestety, w wielu podobnych przypadkach tak się kończy. To nie jest pierwsze postępowanie w tym kraju, które tak wygląda i na pewno nie ostatnie – dodał wówczas mecenas Zaborowski.