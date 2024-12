Polacy są dość stali w uczuciach jeśli chodzi o lubiane kierunki na wyjazdy all inclusive. Od kilku lat równych sobie nie ma Turcja , jednak coraz śmielej radzącą sobie nowinką jest Tunezja. Podczas tegorocznego lata był to czwarty najchętniej odwiedzany kierunek przez polskich klientów biur podróży . Jednak po zmianie zasad wjazdu, zainteresowanie może nie być już takie duże.

All inclusive w Tunezji z dowodem osobistym tylko do końca 2024 roku

W rozmowie z serwisem Fly4free.pl potwierdził on, że od 1 stycznia podróżni znów będą musieli posiadać paszport, żeby przekroczyć granicę Tunezji. – Procedura akceptowania wjazdu do Tunezji na podstawie dowodu osobistego dla obywateli Unii Europejskiej zostanie zakończona 31 grudnia 2024 roku. Od 1 stycznia wymaganym dokumentem do wjazdu do Tunezji będzie paszport – powiedział Gannouni.