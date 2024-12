Christopher Nolan, który podczas 96. ceremonii wręczenia Oscarów zdobył nagrodę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej w kategorii "najlepszy film" i "najlepsza reżyseria" za "Oppenheimera", nazwał swoim faworytem sequel hitu Ridleya Scotta z 2000 roku. Miał na myśli oczywiście "Gladiatora II" z Paulem Mescalem ("Aftersun") i Pedrem Pascalem ("The Last of Us") w rolach głównych.