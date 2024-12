Na początek to, na co czekało wielu fanów tej popularnej produkcji. Już 26 grudnia na Netflix wleci drugi sezon serialu "Squid Game". Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) wraca, by zmierzyć się z Front Manem (Lee Byung-hun). Nowe gry stają się jeszcze bardziej niebezpieczne, a główny bohater stawia sobie za cel zakończenie Squid Game raz na zawsze.