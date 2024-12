Donald Tusk odniósł się do decyzji PKW, komentując ją krótko na platformie X: "Pieniędzy nie ma i nie będzie. Na moje oko tyle wynika z uchwały PKW" . Słowa premiera sprowokowały Mateusza Morawieckiego, który postanowił w programie na antenie Polsat News nie tylko oczerniać rząd, ale i również publicznie szantażować ministra finansów ewentualną karą – za brak niezwłocznej wypłaty ponad 38 mln złotych na konto PiS.

Morawiecki grozi Domańskiemu Trybunałem Stanu

Były premier Mateusz Morawiecki skrytykował rząd za podejście do finansowania PiS i jawne blokowanie uchwały podjętej przez PKW – To nie jest dobra wiadomość dla Tuska, ale dobra dla Polski – powiedział w Polsat News. Zdaniem Morawieckiego obecne działania rządu mogą prowadzić do osłabienia demokracji.