Wstrzymujący się, w tym Ryszard Balicki , zapewnił w imieniu swoim i kolegi, że nie zmienili zdania. Można powiedzieć, że jedynie zrzucili odpowiedzialność na innych. – Decyzja należy do polityków, nie do PKW – stwierdził w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 Balicki.

Tłumaczenia Balickiego

– W ciągu tych dwóch tygodniu trzykrotnie zajmowaliśmy się tą sprawą. Na wczorajszym posiedzeniu też rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że nie odpadło nasze uzasadnienie do odroczenia postępowania, i taki wniosek został zgłoszony. Niestety, pan przewodniczący nie dopuścił do głosowania ani wniosku o odroczenie, ani wniosku o zdjęcie tego punktu z porządku obrad – dodał Balicki.

Balicki zaznaczył, że "w związku z tym zostali postawieni w sytuacji, kiedy ta sprawa miała być, zgodnie z wolą przewodniczącego, załatwiona na tym posiedzeniu". – To nie jest tak, że zmieniliśmy zdanie. Dalej uważamy, że ta sprawa powinna być rozpatrzona w sposób systemowy. Ale ta decyzja jest w rękach polityków, a nie PKW — powiedział.

PKW ma "ważniejsze sprawy" niż subwencja PiS

Członek PKW podkreślił również, że nie podjęcie decyzji o zerwaniu posiedzenia było wynikiem odpowiedzialności za organizację przyszłych wyborów. – Zerwanie posiedzenia, nawet gdybyśmy to zrobili raz, to czy mielibyśmy zrywać każde posiedzenie? Za dwa tygodnie rozpoczyna się kampania wyborcza. Z punktu widzenia PKW najważniejsze jest przygotowanie wyborów tak, aby obywatele mogli oddać głos – podsumował Balicki.

Przyjęcie sprawozdania finansowego PiS przez PKW otwiera Jarosławowi Kaczyńskiemu drogę do odzyskania milionów złotych. Decyzja podjęta przez PKW jest kluczowa, ponieważ teraz sprawa trafi do ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, który jest zobowiązany do wykonywania uchwał podjętych przez PKW.