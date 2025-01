Wiadomość do autora (opcjonalnie)

All inclusive w Egipcie to bez wątpienia największy hit zimowych wyjazdów Polaków. Nawet w grudniu, styczniu, czy lutym temperatura przekracza tam 20 st. C i można się kąpać w morzu. Polski tiktoker postanowił pojechać tam do taniego trzygwiazdkowego hotelu. Podzielił się wrażeniami.

Pojechał na najtańsze all inclusive w Egipcie i miał miłą niespodziankę

Polacy kochają wyjazdy na all inclusive i nie boją się za nie zapłacić. Standardem jest wyjazd do hotelu z trzema lubi pięcioma gwiazdkami. Zwłaszcza w Egipcie hotele trzygwiazdkowe na licznych forach opisywane są jako wylęgarnie chorób, w których zatruć się można od samego patrzenia na jedzenie. Jakość trzygwiazdkowego obiektu postanowił przetestować tiktoker @AquaExplorersHub.

Pojechał na najtańsze all inclusive do Egiptu. Pokazał, jak wyglądał pokój

Polak postanowił spędzić Boże Narodzenie w trzygwiazdkowym hotelu Empire Beach aqua park. Obiekt znajduje się tuż przy plaży w starej części Hurghady. W Google ma on ocenię 3,1 na którą składa się ponad 1300 opinii.

Tiktoker otrzymał tam duży trzyosobowy pokój family. Jak widać na nagraniach, jego wystrój jest bardzo skromny, jednak trudno mówić o spartańskich warunkach. Do dyspozycji gości była również łazienka z prysznicem, a także balkon. Ten na pewno nie należał do czystych, ale gwarantował boczny widok na morze, co było pewnego rodzaju rekompensatą.

A w jakim stanie były pozostałe części pokoju? – Stosunkowo tu jest wszystko czyste. Wiadomo, nie ma rewelacji, ale myślę, że za te pieniądze jest naprawdę okej – podkreślił autor nagrania.

Najtańsze all inclusive w Egipcie za mniej niż 1000 zł od osoby

Autor materiału przyznał, że tygodniowy pobyt w tym hotelu z wyżywieniem w standardzie all inclusive i przelotami z Polski można zarezerwować już za ok. 800 zł od osoby w ofercie last minute. Gdybyście chcieli spędzić tam letnie wakacje, z biurem podróży Join Up! ceny zaczynają się od 2300 zł za podróż w czerwcu.

Szczególnie kwota za urlop w formie last minute kusi, jednak wątpliwości wielu osób może budzić jakość jedzenia serwowanego na miejscu. Jednak jak podkreślił w sekcji komentarzy autor, i na to nie ma co narzekać.

"Jedzenie jest ok, alkohol – piwo super z puszki, reszta jak w Egipcie – syf. Da się pić rum z colą" – wyjaśnił autor. Dodał też, że w tym samym hotelu był przed rokiem, kiedy to jedzenie było znacznie gorszej jakości. Obiekt miał wymienić szefa kuchni, dzięki czemu posiłki są teraz znacznie smaczniejsze. Minusem obiektu mogą być jednak niepodgrzewane baseny.

Urlop w najtańszym hotelu nie musi być zły. Testuję to od kilku lat

Spostrzeżenia autora materiału są zbliżone z moimi. Na łamach naTemat pisałam już, że każdego roku latam w wakacje na jedno z najtańszych dostępnych all inclusive. W trzygwiazdkowych hotelach wypoczywałam już w Turcji, Tunezji i na greckiej Krecie. Pokoje rzeczywiście nie należały tam do najlepszych, ale przecież na urlop nie jadę po to, żeby spędzać czas w pokoju. Tam jedynie śpię.

Miłą niespodzianką zawsze było natomiast jedzenie. Nigdy nie mieliśmy problemu z wyborem. Plusem takich budżetowych wakacji jest to, że oszczędzając na hotelu, możecie więcej pieniędzy przeznaczyć na zwiedzanie okolicy. A przecież właśnie po to wyjeżdżamy za granicę – żeby odpocząć i zobaczyć coś nowego.