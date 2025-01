LOT miał zabrać pasażerów do Arabii Saudyjskiej, ale coś poszło nie tak

Samolot Boeing 737 MAX 8 w barwach PLL LOT (lot numer LO125) zaliczył niewielkie opóźnienie już na Lotnisku Chopina. Maszyna pierwotnie miała wystartować o godzinie 16:30. Ostatecznie, jak widać w systemach, w podróż do Rijadu ruszyła 45 minut później. Po tym, jak samolot oderwał się od ziemi, coś musiało pójść nie tak.

Jak podaje Flight Radar, w Warszawie samolot powinien wylądować o godzinie 21:36. Oznacza to, że pasażerowie spędzili 4,5 godziny w powietrzu tylko po to, żeby wrócić do punktu wyjścia.