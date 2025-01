W grudniu poznaliśmy już Młodzieżowe Słowo Roku . Wśród młodzieży bezkonkurencyjne okazało się słowo "sigma". To określenie używane przez młodych ludzi do opisywania osób odnoszących sukcesy i wartych podziwu zdobyło najwięcej głosów w plebiscycie organizowanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słowo Roku 2024 – triumf polityki i technologii

Kapituła plebiscytu wybrała jako Słowo Roku 2024 wyraz "koalicja". – To słowo było odmieniane przez wszystkie przypadki przez cały rok – zauważyła prof. Katarzyna Kłosińska.

Nowość w plebiscycie – studenckie słowo roku

Po raz pierwszy w historii plebiscytu pojawiła się kategoria Studenckie Słowo Roku. Ku zaskoczeniu prowadzących zatriumfowała w niej "stołówka" – słowo nawiązujące do wspólnych posiłków, integracji i studenckiego życia. To dowód na to, że język akademicki, choć nieco bardziej tradycyjny, również ma swoje unikalne wyrażenia.