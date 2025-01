To ma być przełomowe prawo, które zmieni oferty pracy. Pomysł posłów nie podoba się pracodawcom

Ukrywanie wynagrodzenia w ofertach to zmora każdej osoby poszukującej pracy. Powoli się to zmienia w niektórych branżach (np. IT), ale większość pracodawców nie podaje w ogłoszeniu, jak wysokiej pensji można się spodziewać. To wkrótce może się zmienić. Do Sejmu trafił poselski projekt, ale nad zmianami pracuje też rząd.