Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscarów? Fot. Kadr z "Substancji"

Tuż za "Emilią Pérez" uplasowały się "The Brutalist", historyczny dramat o węgierskim architekcie żydowskiego pochodzenia, które po II próbuje odnaleźć się na emigracji w USA, oraz "Wicked", ekranowa adaptacja hitu z Broadwayu z Arianą Grande. Oba tytuły mają po 10 szans na statuetki. Z kolei "Konklawe", thriller o wyborze nowego papieża, i "Kompletnie nieznany" o młodym Bobie Dylanie, zdobyły po osiem nominacji.

Wszystkie pięć wymienionych tytułów powalczy o Oscara dla najlepszego filmu, najważniejszą nagrodę oscarowej gali. W szranki staną z nimi: filmy niezależne, takie jak "Anora", "Nickel Boys" i "I'm Still Here"; body horror "Substancja" oraz epicka "Diuna: Część druga", która zgarnęła pięć nominacji (brak wyróżnienia dla reżysera Denisa Villeneuve wielu oburzył).

Gdzie obejrzeć filmy nominowane do Oscara 2025?

97. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 2 marca 2025 roku w Dolby Theatre w Hollywood, Los Angeles. To oznacza, że mamy jeszcze czas na obejrzenie nominowanych filmów, zwłaszcza że kilka tytułów wciąż czeka na polskie premiery. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć najważniejsze filmy nominowane do Oscarów 2025:

NAJLEPSZY FILM

Anora: można ją jeszcze w wybranych kinach (miała premierę 22 listopada) The Brutalist: od 31 stycznia w kinach Kompletnie nieznany: obecnie w kinach Konklawe: można złapać film w wybranych kinach (miał premierę 8 listopada) Diuna: Część druga: Max (abonament), do wypożyczenia m.in. na Canal+, Prime Video, Player Emilia Pérez: od 28 lutego w kinach I'm Still Here : obecnie niedostępny w Polsce, nie ma informacji o premierze Nickel Boys: obecnie niedostępny w Polsce, nie ma informacji o premierze Substancja: do wypożyczenia m.in. na Canal+, Prime Video, Player, TVP VOD, Rakuten Wicked: można złapać w wybranych kinach (film miał premierę 6 grudnia), od 20 lutego na VOD

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

I'm Still here (Brazylia): obecnie niedostępny w Polsce, nie ma informacji o premierze Dziewczyna z igłą (Dania, polska koprodukcja): obecnie w kinach Emilia Pérez (Francja): od 28 lutego w kinach Nasienie świętej figi (Niemcy): od 21 lutego w kinach Flow (Łotwa): obecnie w kinach

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Flow: obecnie w kinach W głowie się nie mieści 2: Disney+ (abonament), do wypożyczenia m.in. na Prime Video i Player Pamiętnik ślimaka: obecnie niedostępny w Polsce, nie ma informacji o premierze Wallace i Gromit: Zemsta pingwina: Netflix Dziki robot: do wypożyczenia m.in. na Prime Video, Canal+, Player

