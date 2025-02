Sikorski reaguje na tragedię w Monachium. Konferencja z udziałem czołowych polityków odwołana

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która miała odbyć się w dniach 14-16 lutego z udziałem czołowych polityków z całego świata, została odwołana w związku z tragicznymi wydarzeniami w stolicy Bawarii. Mimo to minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował się udać do Monachium, by wesprzeć tamtejsze służby i polityków.