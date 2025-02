Te gwiazdy wrócą w 3. sezonie serialu "Euforia"

Wszystko wskazuje na to, że w "Euforii" nie zobaczymy już Austina Abramsa ("Zróbmy zemstę"), który wcielał się w postać Ethana Lewisa, a także Niki King ("Sound of Hope"), odtwórczyni matki Rue. W ubiegłym roku dowiedzieliśmy się, że z ról Kat i Gii zrezygnowały Barbie Ferreira ("Test na przyjaźń") i Storm Reid ("The Last of Us").