Koty Jarosława Kaczyńskiego

Kaczyński niezwykle przywiązał się do swojego pupila, co potwierdzają jego wspomnienia. "Kiedy wieczorem wracam do domu, Alik wpija mi się w nogę i tak chodzę z nim uwieszonym na łydce po mieszkaniu albo siedzi przy biurku, gdy pracuję, aż pójdę spać" – cytował Kaczyńskiego "Newsweek".