"Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito" opowiada szokującym zabójstwie amerykańskiej vlogerki Fot. Netflix

Latem 2021 roku 22-letnia Gabby Petito i jej chłopak, Brian Laundrie, wyruszyli w podróż po Stanach Zjednoczonych, a Petito dokumentowała ich przygodę #VanLife w mediach społecznościowych. Jednak zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu podróży Petito zaginęła, a później znaleziono jej ciało. Udało jej się nagrać i opublikować na swoim kanale na YouTube tylko jeden film z podróży.

Trzyczęściowy dokument "Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito", który miał premierę 17 lutego, zawiera wywiady z rodziną i przyjaciółmi Petito, przedstawia też zupełnie nowe fakty. Jak podkreśla Netflix, "będący kroniką ostatnich wspólnych dni Gabby i Briana serial ujawnia tragiczną rzeczywistość stojącą za ich idealnym życiem na Instagramie i bolesne momenty, w których ich historia mogła potoczyć się inaczej".

Oto wszystko, co warto wiedzieć o Gabby Petito i głośnej sprawie, o której opowiada nowy dokument true crime Netfliksa.

Kim była Gabby Petito?

Gabby Petito pochodziła z Blue Point w stanie Nowy Jork. W grudniu 2020 roku zaoszczędziła wystarczającą ilość pieniędzy z pracy w Taco Bell, by kupić vana Ford Transit Connect z 2012 roku, który został przerobiony na kampera. To w nim miała dokumentować swoją podróż po USA, marzyła o zostaniu podróżniczą vlogerką.

Jednak marzenia 22-latki zostały brutalnie przerwane, gdy jej ciało znaleziono 19 września 2021 roku na polu kempingowym Spread Creek w lesie Bridger-Teton w stanie Wyoming. Ostatni raz Petito była widziana żywa w sierpniu 2021 roku, kiedy wraz z Laundriem odwiedziła sklep w Wyoming, co uchwyciły kamery monitoringu.

Fot. Netfliksa

Co wydarzyło się między Gabby Petito a Brianem Laundrie?

Podróż Gabby Petito i Briana Laundriego rozpoczęła się w lipcu 2021 roku. Już po miesiącu musiała interweniować policja, po tym jak świadek w Utah zauważył ich kłótnię z rękoczynami i zadzwonił na numer alarmowy.

Na nagraniu z kamery policyjnej, które upubliczniono po odkryciu ciała Petito, słyszymy, jak mówi policjantom: "Czasem mam naprawdę silne OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – red.). Sprzątałam w vanie i przepraszałam go, mówiąc: 'Przepraszam, że jestem taka niemiła', bo czasami moje OCD sprawia, że jestem sfrustrowana. Nie chodzi nawet o niego, po prostu mam wtedy kiepski nastrój. Przepraszałam go za to".

Dodała też (cytowana przez "Elle"): "Dziś rano pracowałam na komputerze. Właśnie zrezygnowałam z pracy, by podróżować po kraju i założyć bloga. (...) Buduję swoją stronę internetową. Jestem bardzo zestresowana, a on nie wierzy, że mogę to zrobić. Cały poranek się kłóciliśmy, a on nie chciał mnie wpuścić do samochodu".

Fot. Netflix

Gdy jeden z policjantów zwrócił uwagę na ślady na jej twarzy i ramieniu, Petito wyjaśniła, że Laundrie "chwycił ją za twarz". Później powiedziała funkcjonariuszom, że to ona uderzyła Laundriego pierwsza.

Laundrie opisał sytuację słowami: "Powiedziałem: 'Po prostu odetchnijmy i nigdzie nie jedźmy przez chwilę, uspokójmy się'. Ona zaczęła się nakręcać. Miała telefon i próbowała zabrać mi kluczyki. Wiem, że nie powinienem jej popychać, ale próbowałem tylko zrobić krok w tył i powiedzieć: 'Dajmy sobie chwilę na oddech'. Trafiła mnie swoim telefonem".

Policja nakazała im, by do następnego dnia nie mieli ze sobą żadnego kontaktu – nawet przez SMS-y. Mimo to wieczorem ponownie się spotkali i wspólnie udali się do Salt Lake City.

Co się stało z Gabby Petito?

We wrześniu 2021 roku rodzice oraz macocha i ojczym Petito zgłosili jej zaginięcie po tym, jak przestała się z nimi kontaktować. Rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania, o sprawie pisały ogólnopolskie i światowe media. Tymczasem Laundrie wrócił do domu swoich rodziców na Florydzie i odmówił współpracy z policją. Wkrótce potem został uznany za podejrzanego w sprawie zaginięcia Gabby Petito.

Fot. Netflix

19 września 2021 roku ciało Petito zostało znalezione w stanie Wyoming. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były "urazy głowy i szyi zadane tępym narzędziem oraz ręczne uduszenie".

W dzienniku Laundriego znaleziono wpis, w którym przyznał się do zabicia Petito, twierdząc, że "zakończył jej życie, by ulżyć jej w cierpieniu". 20 października 2021 roku w Carlton Memorial Reserve odnaleziono szczątki Laundriego. Jego śmierć uznano za samobójstwo – zginął od postrzału w głowę.

W 2022 roku sąd przyznał rodzinie Petito trzy miliony dolarów w ramach pozwu cywilnego o spowodowanie śmierci, który złożyli przeciwko spadkowi Briana Laundriego w 2022 roku. Dodatkowo, w 2024 roku zakończyła się sprawa, którą rodzina Petito wytoczyła rodzicom Laundriego, oskarżając ich o celowe i lekkomyślne zadawanie cierpienia emocjonalnego. Ci mieli bowiem pomagać synowi w tuszowaniu zabójstwa.

Fot. Netflix

Gdzie oglądać "Morderstwo po amerykańsku: Gabby Petito"?