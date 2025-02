Recenzja filmu "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"

W "Bridget Jones: Szalejąc za facetem" poprzeczka zostaje powieszona jeszcze wyżej, ponieważ główna bohaterka mierzy się z dwiema żałobami naraz. Jedna ze śmierci jest tragiczna, druga – po prostu napisana przez samo życie. Komediowa seria jeszcze nigdy nie wpadała w taki ton. Choć reżyser Michael Morris ("Trzynaście powodów") podchodzi do tematu w sposób dość ckliwy, to i tak udaje mu się wyciągnąć z niego wszystko, co najważniejsze. Przede wszystkim niesie ukojenie i dzięki tak prostym zdaniom jak "przetrwanie polega na tym, by żyć dalej" umiejętnie wyciska z widza łzy.

"Szalejąc za facetem" to nostalgiczne podsumowanie serii, które lepiej działa tam, gdzie chce smucić, niż bawić. Żarty są powtarzalne (ile razy można wałkować "All by Myself" Jamie O'Neal), a młodszy widz pewnie zareaguje na nie krótkim: "Ok, boomer".